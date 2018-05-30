Фото: Олег Яровиков В Башкирии оценили день сдачи первого обязательного ЕГЭ по базовой математике Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане первый обязательный единый государственный экзамен – по базовой математике прошёл в штатном режиме, без нарушений и удалений экзаменующихся.Сбоев и задержек при распечатывании полного комплекта экзаменационных материалов не зафиксировано, сообщили в Министерстве образования РБ.

На 112 пунктов проведения экзамена пришли более 17,5 тыс выпускников, это 99,4%..

«Ход экзамена контролировали 352 общественных наблюдателя, из которых 15 – федеральные, 51 – региональные и 286 — муниципальные. Во всех пунктах в онлайн-режиме функционировала система видеонаблюдения. Кроме тогодля подавления сигналов мобильной связи в ППЭ установлены «глушилки». На местах присутствовали 29 сотрудников Обрнадзора и два федеральных эксперта.

Напомним, основной период ЕГЭ проходит с 28 мая по 2 июля.