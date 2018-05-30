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30 мая Среда

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Информация об аннулировании работ ОГЭ по русскому языку в Башкирии не соответствует действительности – Минобразования РБ

ОБЩЕСТВО

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Сегодня, 30 мая, в ряде СМИ появилась информация об аннулировании в Башкортостане всех работ ОГЭ по русскому языку из-за слива в интернет ответов. Новость появилась в 9.25, но практически сразу была удалена, однако школьники и родители успели получить ее по чатам в WhatsApp.

Агентство «Башинформ» обратилось за разъяснениями в региональное Министерство образования.

«Данная информация недостоверна, государственная итоговая аттестация в Башкортостане проходит в штатном режиме, без каких-либо технологических сбоев и нарушений. В настоящее время ни одно из нарушений, замеченных онлайн-наблюдателями из Ситуационных центров республики, не подтвердилось», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве напомнили о работающем телефоне горячей линии по вопросам ЕГЭ и ОГЭ: 8(347) 218-03-81, 218-03-28.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов попросил журналистов, политиков и общественников не нагнетать обстановку вокруг итоговой государственной аттестации. Он призвал соблюдать «месяц тишины», который должен продлиться до конца основной волны ЕГЭ.

  

Теги: образование, ЕГЭ, ОГЭ
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