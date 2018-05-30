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30 мая Среда

Уфа   °

Центр Уфы перекрыт

ОБЩЕСТВО
Фото: Эльмира Сабирова, Яндекс. Карты

Центр Уфы перекрыт

Фото: Эльмира Сабирова, Яндекс. Карты

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Центр Уфы 30 мая с 14.00 до 17.00 перекрыли с помощью спецмашин, эвакуаторов и железных ограждений. На дорогах за порядком следят инспекторы ГИБДД. Дело в том, что сегодня состоится репетиция парада сотрудников и техники Уфимского гарнизона полиции. Очевидцы сообщают, что движение транспорта затруднено по улицам Цюрупы, Пушкина, Октябрьской революции, Кирова, Революционной.

Сам парад, посвященный 300-летию российской полиции, пройдет 31 мая. Завтра с 10.00 до 14.00 вводится временное ограничение движения по улицам Ленина, Коммунистической, Чернышевского. На это время также поменяются маршруты общественного транспорта.

Теги: дороги, парад, пробки
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