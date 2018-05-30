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30 мая Среда

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В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра и сильных дождях

ОБЩЕСТВО

Фото: автор

В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра и сильных дождях Фото: автор

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС РФ по Башкортостану информирует, что 31 мая на территории республики местами ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра 18-23 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов, днем 10-15, по югу до 20.Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При усилении ветра МЧС рекомендует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Не оставлять без присмотра детей. На улице при сильном ветре следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

Теги: МЧС, предупреждение
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