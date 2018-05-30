Фото: Олег Яровиков В ботаническом саду в Уфе пройдет «Неделя сирени» Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

С 4 по 9 июня в Южно-уральском ботаническом саду-институте пройдет традиционная «Неделя сирени». В это время для уфимцев и гостей города будут проходить ежедневные экскурсии по коллекции сирени. Посетители смогут увидеть более 40 сортов сирени отечественной и зарубежной селекции.

Экскурсии будет проводить кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, член Международного общества сирени Наталья Полякова.

Где: Южно-уральский ботанический сад-институт, ул. Менделеева, 195. Экскурсионная группа собирается у среднего поста охраны (напротив коллекции сиреней).

Когда: ежедневно с 4 по 9 июня, в 14.00

Вход на территорию ботанического сада платный.