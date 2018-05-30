Башкирия в федеральных СМИ: почему Семак стал «святым», в ожидании битвы за козла и как бороться с диверсантами

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Бывший наставник «Уфы» Сергей Семак, возглавивший петербургский клуб, вернется в столицу Башкирии, чтобы провести консультации. Что повлияло на решение «Зенита» и какой прощальный подарок «Уфе» сделал Семак?

Из «Уфы» в «Зенит». 29 мая «Уфа» объявила о расторжении контракта с главным тренером Сергеем Семаком по обоюдному согласию, сообщила «Российская газета». Как уточняют «Известия», Семак стал первым российским главным тренером «Зенита» за последние девять лет. Последние детали соглашения между Сергеем Семаком и ФК «Зенит» были утверждены в ночь с понедельника на вторник, сообщил ТАСС гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов. «Мы очень рады за Сергея Богдановича и думаем, что у него все получится, по крайней мере, я в это верю», — сказал Газизов. Он также сообщил, что Семак вернется в столицу Башкирии, чтобы провести некоторые консультации с «Уфой».

По мнению бывшего главного тренера сборной России Валерия Газзаева, «на решение "Зенита" повлияла та успешная работа, которую Семак проводил, будучи еще помощником Спаллетти, Виллаш-Боаша, Луческу, а самое главное, конечно, его очень хорошая работа в "Уфе". Очень велика заслуга Семака в том, что "Уфа" заняла шестое место и будет участвовать в Лиге Европы, — это большое достижение для молодого тренера», — заключил Газзаев в ТАСС.

«Святой Семак» — так называется статья в «Аргументах и фактах» о назначении бывшего наставника «Уфы» главным тренером петербургского клуба. «Зенит» возглавил тренер, которого чтит вся футбольная Русь», — говорится в газете. В издании подметили, что «за пределами Санкт-Петербурга «Зенит» не очень любят». «Сергея Богдановича Семака, в свою очередь, любит вся футбольная Россия… Семак умеет говорить с сильными мира сего, не преклоняя колено... окончил школу с золотой медалью, у него большая семья, есть приемные дети, он искренне верит в бога, никогда не сквернословит, много и молча занимается благотворительностью. Сергей Семак — футбольный святой», — уверяют в газете. Также издание пишет, что Семак сделал прощальный подарок «Уфе». «Незадолго до окончания сезона Семак продлил контракт с «Уфой»... Сделал это осмысленно, причем не в личных интересах, а в интересах клуба. Думается, причитающаяся «Уфе» компенсация за досрочный разрыв контракта стала одним из важных пунктов переговоров Семака с «Зенитом».

На Матч ТВ Сергей Семак поделился эмоциями от своего назначения: «Я очень рад. Хочется поблагодарить «Уфу», которая предоставила мне шанс получить определенный опыт».

Пятый канал и РЕН ТВ опубликовали эксклюзивные кадры подписания контракта бывшего главного тренера ФК «Уфа» с «Зенитом».

Имя нового главного тренера команды ФК «Уфа» постарается объявить примерно через десять дней, заявил «Р-Спорт﻿у» генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Конная битва за козла. «Новые Известия» информируют, что в Башкирии впервые пройдут соревнования для участия во всемирных играх кочевников. Сообщается, что «соревнования по этническим видам спорта пройдут 16 июня близ озера Банное в Абзелиловском районе Башкирии. Республику представят более ста участников — мастеров национальных видов спорта. Победители выступят на III Всемирных играх кочевников, которые проходят раз в два года и состоятся в сентябре 2018 года в Кыргызстане. Зрителей и гостей мероприятия ждет захватывающая борьба на поясах, кок-бору (битва за козла на лошадях), скачки», — рассказали в издании.

Для противодействия диверсантам. Отдельная инженерная бригада Центрального военного округа, дислоцированная в Башкирии, получила новейший инженерно-десантный катер, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

«Отдельную инженерную бригаду Центрального военного округа, дислоцированную в Республике Башкортостан, оснастили новейшим инженерно-десантным катером ИДК. Это первый образец, который поступил в войска», — говорится в сообщении. Катер предназначен для разведки берегов водоемов при установке понтонных и паромных переправ. В его носовой части установлена поворотная турель для пулемета РПК, по бортам размещены места для десанта. Отмечается, что «новая техника позволит понтонно-переправочным подразделениям быстрее приступать к установке мостов и переправ в заданном районе, а также повысит возможности противодействия диверсантам».

Прирост запасов «Башнефти» почти в три раза превысил добычу. Как передает INTERFAX.RU «коэффициент замещения запасов "Башнефти" по итогам 2017 года составил 298%, говорится в годовом отчете компании». «В 2017 году добыча углеводородов "Башнефти" составила 21,1 млн т. н. э., в том числе нефти — 20,6 млн тонн, что на 3,6% ниже уровня 2016 года».

«Снижение обусловлено ограничениями по объему добычи, введенными в рамках соглашения стран ОПЕК+. Добыча нефти на зрелых месторождениях Башкирии сохранилась на оптимальном уровне и составила 16,6 млн тонн. Совокупная добыча на новых активах в Тимано-Печоре и в Западной Сибири составила 4 млн тонн», — отмечается в документе. В отчете также говорится, что «Башнефть» стабилизирует добычу нефти на уровне 21 млн тонн до 2022 года».

Арест как формальность. Борис Титов прокомментировал ситуацию с заочным арестом фигуранта лондонского списка из Уфы. Об этом информирует «Коммерсантъ». В частности, уполномоченный по защите прав предпринимателей России Борис Титов сообщил, что «решение Советского райсуда Уфы о заочном аресте уфимского предпринимателя Азамата Кильдигушева, уехавшего в Лондон из-за уголовного преследования в России, было «автоматическим проявлением активности следственных органов в ответ на привлечение к делу общественного внимания». До этого у предпринимателя была мера пресечения в виде подписки о невыезде. Он заявил РБК, что после вмешательства господина Титова ситуация стала «только хуже», напомнили в издании.

По мнению бизнес-омбудсмена, решение суда о заочном аресте — это «формальность» и «на перспективы дел предпринимателей никак не влияет». Он также пояснил, что на встрече с Владимиром Путиным 23 мая предложил «алгоритм рассмотрения дел тех бизнесменов, которые хотят вернуться». «Так что решением Советского районного суда Уфы дело не заканчивается», — отметил Титов.