Фото: ИА «Башинформ» В Уфе восстановили движение троллейбусов по проспекту Октября Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Утром в среду, 30 мая, в столице Башкирии восстановили троллейбусное движение по проспекту Октября. Об этом сообщили в МУЭТ Уфы. Теперь уфимцы, как и ранее, смогут воспользоваться электротранспортом, который следует по маршрутам №1, 13, 13к, 16, 21, 22. Отметим, движение троллейбусов приостанавливали из-за ремонта проезжей части на главной улице города.

Напомним, на данный момент МУЭТ Уфы имеет задолженность за электричество в размере 115 млн рублей. Из-за этого в столице республики на сутки отключали питание трамваев и троллейбусов.