Фото: пресс-служба БАГСУ



Депутат Госдумы из Башкирии считает, что базовые понятия о коррупционных правонарушениях необходимо изучать еще со школы Фото: пресс-служба БАГСУ

УФА, 30 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

«Курс по антикоррупционному законодательству нужно внедрять в вузы, а базовые понятия о коррупционных правонарушениях необходимо изучать еще со школы. Это важно для формирования менталитета, неприемлющего коррупцию», — высказал свое мнение депутат Госдумы Российской Федерации VII созыва Фарит Ганиев в ходе круглого стола на тему «Государственная политика в сфере противодействия коррупции: достижения и недостатки».

В мероприятии, прошедшем в Башкирской академии государственной службы и управления при Главе РБ, участвовали ректор Ильгиз Кызыргулов, председатель общественного совета партийного проекта БРО «Единая Россия» — «Чистые руки» Илья Якупов, декан юридического факультета БАГСУ Надежда Арсентьева, студенты академии.

«Борьба с коррупцией – многоаспектная всеобъемлющая задача, существует множество подходов и методик для ее решения. Мы хотели узнать, как в Государственной Думе РФ принимают законы, направленные на борьбу с коррупцией, какая деятельность в этом направлении ведется на федеральном уровне», — сказал Ильгиз Кызыргулов.

«В состав комитета входят 19 человек, больше половины из них – бывшие сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры, следственного комитета, ФСБ и другие. Через наш комитет проходят все законопроекты, которые принимаются на федеральном уровне, касающиеся противодействия коррупции и безопасности, — рассказал о работе комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, членом которого он является Фарит Ганиев. — Нашим парламентом с 1991 года до 2008 года было предложено всего 9 нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с коррупцией, с 2008 года – уже более 100, половина из них – федеральные законы. Раньше мы только привлекали к ответственности, осуждали, направляли в местах лишения свободы. Сегодня мы ведем большую профилактическую работу».

Депутат упомянул о введении дифференциации ответственности за взяточничество в уголовном кодексе РФ в зависимости от суммы взятки, закон о создании реестра лиц, уволенных по причине «утраты доверия» за совершение коррупционного правонарушения.

«Прежде чем брать человека на работу, нужно проверить, нет ли его в этом реестре, — отметил Фарит Ганиев. — Должностных лиц со статусом неприкосновенности в наше время тоже привлекают к ответственности».

Он также сообщил о том, что в минувшем году Правительство РФ одобрило законопроект о защите лиц, сообщающих о коррупции. Им, в частности, будут предоставлять бесплатную юридическую помощь, а также защитят от незаконных увольнений или привлечения к дисциплинарной ответственности. Предусмотрена защита от ущемления прав и законных интересов лица, уведомившего о коррупционном правонарушении, в течение двух лет с даты регистрации уведомления о таком правонарушении.

Проректор БАГСУ по учебной и научной работе Альберт Курманов, говоря об актуальности мероприятия, отметил: «В России ведется многоплановая, многогранная системная работа по борьбе со всеми направлениями коррупционной деятельности. Нашим студентам, будущим работникам государственной власти, правоохранительных систем, со студенческих времен необходимо пропитаться этой антикоррупционной идеологией».

В рамках круглого стола обсуждались такие вопросы, как: государственная политика в сфере противодействия коррупции; основные проблемы борьбы с коррупцией в правоприменительной деятельности; направления совершенствования антикоррупционного законодательства; роль взаимодействия власти и общества в сфере противодействии коррупции, добавили в пресс-службе БАГСУ.