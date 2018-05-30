Сергей Боярский: Я готов быть защитником законопроекта о 22 кнопке

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В эфире телеканала «Вся Уфа» депутат Государственной Думы Российской Федерации, эксперт Центрального штаба Общероссийского народного фронта Сергей Боярский заверил, что у законопроекта о 22 кнопке большие перспективы.

В настоящее время законопроект по 22 кнопке разработан, его поддержали депутаты Госдумы и Национальной ассоциацией телерадиовещателей он направлен в адрес заместителя министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексея Волина.

«Он как минимум заслуживает того, чтобы быть всесторонне изученным и на площадке министерств, и на площадке Государственной думы. Я как человек не безразличный к этой теме, готов подключиться и быть его защитником и протекционистом в стенах нижней палаты парламента. Обязательно переговорю с председателем комитета Леонидом Левиным на предмет того, чтобы мы всесторонне изучили этот вопрос и помогли городским и муниципальным каналам попробовать таким образом свои права защитить и зафиксировать свое местоположение в достаточно большой конкурентной среде российского телеэфира», — подчеркнул Сергей Боярский.