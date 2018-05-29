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29 мая Вторник

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В Уфе студентам Башкирского педагогического университета известные теле и радиоведущие провели мастер-класс

ОБЩЕСТВО

Фото: пресс-центр БГПУ им.М.Акмуллы

В Уфе студентам Башкирского педагогического университета известные теле и радиоведущие провели мастер-класс Фото: пресс-центр БГПУ им.М.Акмуллы

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирском государственном педагогическом университете имени М.Акмуллы для студентов выпускных курсов организовали мастер-класс с участием известных теле и радиоведущих. Они поделились с молодежью своим видением самых разных аспектов, рассказали о специфике работы. К примеру, телеведущие одной из утренних программ рассказали о том, как устроена работа на телевидении: съемки, прямые эфиры, работа в кадре, а также о технике владения ораторским мастерством.

О преимуществах радиовещания и о том, чем так увлекательна работа на радио, рассказали ведущие и продюсер радиостанции.

Студенты активно принимали участие во встрече. Некоторые признались, у них есть желание работать в этой сфере, но они не знают, куда обратиться с вопросом «С чего начать?» и где можно получить исчерпывающую информацию, поэтому эта встреча очень своевременная и полезная. Были также и молодые люди, предложившие свои молодежные проекты.

Теги: мастер-классы, БГПУ
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