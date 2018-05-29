Фото: пресс-служба Минобразования РБ



Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал организаторов ЕГЭ в Башкирии держать cитуацию под контролем Фото: пресс-служба Минобразования РБ

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал организаторов ЕГЭ в Башкирии держать ситуацию под контролем. Он отметил, что республика большая и сдающих экзамены в регионе много.

Прямое включение с 4 субъектами РФ: Башкортостаном, Крымом, Томской областью и Ханты-Мансийским автономным округом состоялось в связи с началом основного этапа единого государственного экзамена.

Министр образования РБ Гульназ Шафикова в ходе видеосвязи с Сергеем Кравцовым сообщила, что первый ЕГЭ по информатике и географии в республике прошел без каких-либо сбоев.

«В этом году в РБ запущена 100% технология печати контрольно-измерительных материалов и 100% видеонаблюдение. В регионе работают общественные наблюдатели и два федеральных инспектора. В четырех ситуационно-информационных центрах по сравнению с прошлым годом увеличилось число компьютеров с 20 до 90. Все они работают и транслируют все то, что происходит в аудиториях, где проходит ЕГЭ. По итогам первых двух экзаменов онлайн-наблюдатели поставили 15 меток, но ни одна из них не подтвердилась».

Глава Обрнадзора Айбулат Хажин также добавил, что в пункты проведения экзаменов выезжали более 30 сотрудников регионального ведомства.

«В штатном режиме спокойно все прошло, в таком же формате у нас будут проходить и остальные экзамены», — отметил Айбулат Хажин.

В 2018 году во время проведения ЕГЭ в РБ будет работать «летучая команда» из сотрудников Обрнадзора, которая будет выезжать в ППЭ и в случае необходимости оперативно решать все вопросы.

В случае выявления нарушений будет составляться административный протокол на участника государственной итоговой аттестации или на должностное лицо.

В прошлом году таковых было составлено 55. Из них 15 на участников ГИА и 40 – на должностных лиц.

Все дела, которые поступили в суды, имели логичное завершение. И нарушители привлечены к административной ответственности.

В этом году на досрочном этапе было составлено три протокола. Причем одна девушка нарушила регламент проведения экзамена дважды, сообщил Айбулат Хажин.