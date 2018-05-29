Фото: Олег Яровиков Российские авиакомпании защитили от дебоширов Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Российские авиакомпании получают право вносить авиадебоширов в «черные списки» и отказывать им в перевозке. С 4 июня вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс РФ», подписанный 5 декабря 2017 года Владимиром Путиным.

Согласно новой редакции закона, авиакомпании получают право вносить авиадебоширов в «черные списки» и отказывать им в перевозке.

Основанием для внесения в «черный список» авиакомпании и последующего отказа в перевозке на все рейсы в течении одного года являются:

— невыполнение распоряжений командира воздушного судна (ч.6 ст.11.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях);

— хулиганство на борту (ст.213 Уголовного кодекса РФ);

— совершение действий, угрожающих безопасной эксплуатации воздушного судна (ст.267.1 Уголовного кодекса РФ).

По информации пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры, данное нововведение выводит российское законодательство на уровень мировых стандартов по профилактике и противодействию деструктивному поведению на воздушном транспорте. Тем самым создан реальный правовой механизм, который позволит российской авиаотрасли вести жесткую и бескомпромиссную борьбу с любыми случаями деструктивного поведения пассажиров, вне зависимости от их социального статуса и положения.

Право вносить авиадебоширов в «черные списки» и отказывать им в перевозке поможет сократить количество инцидентов на борту, а также позволит обеспечит законное право пассажиров на безопасный и комфортный полет.