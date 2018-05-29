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29 мая Вторник

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Российские авиакомпании защитили от дебоширов

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

Российские авиакомпании защитили от дебоширов Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Российские авиакомпании получают право вносить авиадебоширов в «черные списки» и отказывать им в перевозке. С 4 июня вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс РФ», подписанный 5 декабря 2017 года Владимиром Путиным.

Согласно новой редакции закона, авиакомпании получают право вносить авиадебоширов в «черные списки» и отказывать им в перевозке.

Основанием для внесения в «черный список» авиакомпании и последующего отказа в перевозке на все рейсы в течении одного года являются:

 — невыполнение распоряжений командира воздушного судна (ч.6 ст.11.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях);

 — хулиганство на борту (ст.213 Уголовного кодекса РФ);

 — совершение действий, угрожающих безопасной эксплуатации воздушного судна (ст.267.1 Уголовного кодекса РФ).

По информации пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры, данное нововведение выводит российское законодательство на уровень мировых стандартов по профилактике и противодействию деструктивному поведению на воздушном транспорте.  Тем самым создан реальный правовой механизм, который позволит российской авиаотрасли вести жесткую и бескомпромиссную борьбу с любыми случаями деструктивного поведения пассажиров, вне зависимости от их социального статуса и положения.

Право вносить авиадебоширов в «черные списки» и отказывать им в перевозке поможет сократить количество инцидентов на борту, а также позволит обеспечит законное право пассажиров на безопасный и комфортный полет.

Теги: авиаперевозки
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