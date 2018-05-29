Фото: администрация Кигинского района









В Башкирии общественников сельских районов учили проводить независимую оценку качества оказания услуг Фото: администрация Кигинского района

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Кигинском районе председатель Общественной палаты Башкортостана Ольга Панчихина провела выездной семинар для членов Общественных советов Аскинского, Белокатайского, Дуванского, Караидельского, Кигинского, Мечетлинского и Салаватского районов. На семинаре обсуждался вопрос совершенствования проведения независимой оценки качества оказания услуг организациям в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы.

Перед собравшимися выступили председатель совета старейшин Общественной палаты РБ Раис Ямалетдинов, заместитель главы администрации Кигинского района Фаниль Сафин, председатель Общественного совета Кигинского района Рафиль Мамиляев.

Во время обсуждения были подняты вопросы, касающиеся новых майских указов главы государства, взаимодействия общественных советов с органами местного самоуправления, качества медицинского обслуживания, развития сельского хозяйства, трудового воспитания молодежи.

По итогам семинара участникам были выданы сертификаты, а также сборник методических рекомендаций по осуществлению общественного контроля общественными советами при органах государственной власти.

После завершения мероприятия Ольга Панчихина провела прием граждан, сообщили в администрации муниципалитета.