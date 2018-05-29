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29 мая Вторник

Уфа   °

В разгар туристического сезона в Индии разбушевалась опасная инфекция

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

В разгар туристического сезона в Индии разбушевалась опасная инфекция Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В разгар туристического сезона в Индии разбушевалась опасная инфекция, сообщает Ростуризм. По информации ДСКЦ МИД России, отмечается уже более девяти тысяч подтвержденных случаев заражения лихорадкой чикунгунья.

Заболевание наиболее распространено в индийских штатах Карнатака, Гуджарат, Махараштра. В ближайшие месяцы ожидается распространение заболевания.

Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Индию, информировать своих клиентов о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в связи с лихорадкой чикунгунья и о рекомендациях по профилактике данного заболевания.

Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим поездки в Индию, учитывать эпидемиологическую ситуацию и предпринимать профилактические меры.

Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать другие вирусы, включая лихорадку денге.

Основными симптомами заболевания являются повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Специальных противовирусных препаратов для лечения лихорадки чикунгунья нет.

Теги: Ростуризм, лихорадка
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