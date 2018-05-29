Фото: автор Судебные приставы Башкирии составили портрет должника по алиментам Фото: автор

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Башкортостану составили портрет должника по алиментам, исходя из социальных и возрастных характеристик. Получилась следующая картина: из 21 тысячи должников 86% — мужчины и 14% — женщины. Если разбивать по возрасту, то молодые люди в возрасте до 30 лет составляют 15% от всех должников по алиментам, основная масса приходится на неплательщиков в возрасте от 30 до 42 лет — 60%, менее 3% — должники старше 54 лет, при этом три должника оказались в возрасте более 66 лет.

10% всех должников ведут асоциальный образ жизни. По сути, это больные различными видами инфекционных заболеваний люди, хронические алкоголики или люди без определенного места проживания. Из них 15% — женщины.

«Понятно, что по этой категории должников без усилий со стороны общества, некоммерческих организаций, путем попыток ресоциализации, решить проблему будет невозможно. Мы будем работать только на сухую статистику — на количество возбуждения уголовных дел. Именно наше воздействие на эту категорию в 10% ни к чему не приводит. Это надо констатировать, с такими людьми нужно работать в другом ключе», — отметил руководитель Управления Ильнур Махмутов.

По его словам, официальный источник дохода имеют 42% алиментообязанных граждан. Наиболее эффективные методы работы судебных приставов с должниками — это ограничение в специальных правах, ограничение выезда и возбуждение административных дел. 17% всех должников из статистики последних трех лет имеют судимости по неуплате алиментов.

«На сегодняшний день у нас в республике через наши руки прошло 28 тысяч документов по алиментам. На остатке – 21 тысяча. В сравнении с прошлым годом — сокращение на две тысячи исполнительных документов. Сокращение с начала года — 40 документов. Может показаться, что это не так много, но для нас каждое исполнительное производство, которое мы оканчиваем и по которому принимаем решение, это очень серьезно», — привел данные главный судебный пристав республики.

Как сообщалось, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по РБ назвали рекордсмена по неуплате алиментов.