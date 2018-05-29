Фото: Из открытых источников МЧС: в Башкирии ожидается шквалистое усиление ветра до 23 м/с Фото: Из открытых источников

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

30 мая в Башкирии снова ухудшатся погодные условия. По данным республиканского МЧС, в среду местами ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с.

Спасатели советуют в такое время не покидать здания и взять под особый контроль детей.

«Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам, — предупредили в пресс-службе МЧС России по РБ. – Во время грозы нельзя пользоваться мобильным телефоном, поскольку радиоволны, им излучаемые, «притягивают» молнию. Также радио, телевизоры, электроприборы нужно отключить от сети».

При обнаружении обрыва линии электропередачи либо возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении звоните по единому телефону спасателей и пожарных, с городского телефона – 01, с мобильного телефона - 101. Телефон Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан: 8(347) 233-99-99.