Фото: автор Главный судебный пристав Башкирии назвал рекордсмена-должника по алиментам Фото: автор

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 29 мая на пресс-конференции в Управлении Федеральной службы судебных приставов по РБ назвали рекордсмена по неуплате алиментов. По словам руководителя Управления, главного судебного пристава республики Ильнура Махмутова, им оказался уфимец, который задолжал своим четырем несовершеннолетним детям от первого брака порядка 11 млн рублей.

Исполнительное производство до сих пор находится в Октябрьском районном отделе Уфы. Долгое время многодетный отец безответственно относился к своим родительским обязанностям – платил алименты не вовремя и не в полном объеме, а также скрывался.

«Судебные приставы применили к злостному неплательщику полный комплекс мер принудительного исполнения, в том числе запрет на выезд должника за пределы страны, запрет на проведение регистрационных действий с его квартирой, которую, как оказалось, он планировал продать. Также было вынесено постановление о наложении ареста на ценные бумаги, установленные за должником в депозитарии одного из банков, на котором учитываются именные бездокументарные акции в количестве 7000 штук», — пояснили в ведомстве.

Рекордсмен по долгам уже оплатил часть задолженности перед родными детьми, но история пока не закончилась. Ситуация находится на контроле у сотрудников УФССП России по РБ, которые призывают граждан относиться к своим родительским обязанностям ответственно.