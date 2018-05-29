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29 мая Вторник

Уфа   °

Уфа примет международный автопробег «Останови огонь!»

ОБЩЕСТВО

Фото: Минлесхоз РБ

Уфа примет международный автопробег «Останови огонь!» Фото: Минлесхоз РБ

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Международный автопробег в рамках федеральной информационной кампании «Останови огонь!» пройдет через  Уфу.

Как сообщает пресс-служба управления «Авиалесоохраны», в апреле в России стартовала федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!». Она призвана информировать население о запрете выжиганий сухой травы и соблюдении правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих к лесу территориях.

Глобальной целью автопробега является привлечение внимания и объединение усилий общества к решению проблем в области охраны окружающей среды, здоровья, сохранения культурных ценностей, укрепления международных отношений.

II международный автопробег «Москва – Владивосток — Токио» стартовал 26 мая с Красной площади в Москве, пересечет Россию с запада на восток и прибудет во Владивосток на Восточный экономический форум 5-13 сентября.

В перечень больших и малых городов, где планируются многодневные остановки автоколонны, входят: Нижний Новгород, Ульяновск, Тольятти, Самара, Уфа, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, Киселевск, Кемерово, Красноярск, Иланский, Зима, Иркутск, Моты, Зактуй, Новый Энхалук, Улан-Удэ, Чита, Чернышевск, Сковородино, Шимановск, Благовещенск, Биробиджан, Хабаровск, Уссурийск, Хасан, Находка, Владивосток.

В Год добровольца, объявленный Президентом России, работники парашютно-десантной пожарной службы «Авиалесоохраны» примут участие в эколого-просветительских противопожарных мероприятиях региональных властей, проведут мастер-классы с местным населением, волонтерами, добровольцами о работе авиапожарных с демонстрацией лесопожарного оборудования. Кроме того, участник пробега покажут уникальные фотографии, отражающие борьбу с огненной стихией на территории Сибири и Дальнего Востока, которые будут представлены на фотовыставках в тех регионах, где планируются многодневные остановки автоколонны.

Во время посещения городов участниками автопробега будут реализовываться различные программы. Программа «Год добровольца и волонтера в России» включает в себя мероприятия по повышению социальной активности населения регионов, в том числе в области охраны лесов от пожаров, популяризация добровольческого движения и вовлечение граждан в волонтерские акции, привлечение внимания к достижениям и успехам добровольцев; Федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!» будет способствовать информированию населения о запрете выжигания сухой травы и соблюдении правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих к лесу территориях, сообщили в пресс-службе Минлесхоза РБ.

Теги: пожарная безопасность, автопробег
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