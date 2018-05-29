Фото: Олег Яровиков В Уфе возобновлено движение трамваев и троллейбусов Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сегодня в Уфе с 12 часов возобновлено движение трамваев и троллейбусов по всем маршрутам, сообщили в столичном МУЭТ.

Как сообщало агентство «Башинформ», с 28 мая ЭСКБ ограничила подачу электроэнергии муниципальному управлению электротранспорта.

Это связано с тем, что предприятие не погашает свои долги перед ресурсоснабжающей компанией. После реструктуризации задолженность МУЭТ превысила 115 млн рублей. По той же причине трамваи и троллейбусы несколько раз уже «вставали» минувшей зимой.