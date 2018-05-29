В Уфе издана книга Верховного муфтия Талгата Таджуддина об основах проповеднической деятельности

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УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе издана книга Верховного муфтия, председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина «Основы проповеднической деятельности». Издание выпущено в рамках реализации вузами-партнерами БГПУ им. М.Акмуллы и РИУ ЦДУМ России Федерального проекта по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама.

В книге опубликованы избранные проповеди муфтия Талгата Таджуддина. По оценке специалистов, они являются образцом для пятничной службы имама. Проповеди станут подспорьем для изучающих теологию, шариатские науки, исламскую этику и нравственность, сообщили в БГПУ.

Пособие основано на переводе аятов и хадисов о прекрасных именах Всевышнего и на их классических комментариях, содержит избранные фрагменты, выдержки из оригинальных произведений богословов дореволюционной России и Бухары, а также множество других интересных фрагментов из наиболее важных религиозных обрядов.

Материалы пособия позволяют раскрыть теоретические, практические и духовные аспекты поиска подготовки и проведения пятничной и праздничной служб. В издании успешно совмещена традиционная манера проведения проповеди и современная стилистика с элементами исследования и сравнения с выведением современных фетв.

«В современных условиях учебное пособие, несомненно, станет полезным как для профессионалов в качестве дополнительного или основного пособия, так и в качестве настольной книги для широкого круга читателей», — отметил директор Научно-исследовательского института духовной безопасности и развития религиозного образования БГПУ им. М.Акмуллы Данияр Абдрахманов.

Именно этот институт занимается в республике реализацией плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама.