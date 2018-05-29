Фото: Depositphotos.com Роскачество назвало марки пломбира с антибиотиками Фото: Depositphotos.com

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Роскачество исследовало пломбир 34 торговых марок. Эксперты оценили, насколько свежее молоко идет на производство пломбира, есть ли в нем кишечная палочка, удешевляют ли продукт посредством растительных жиров и крахмала. Специалисты Роскачества закупили ванильные пломбиры 34 самых популярных у россиян торговых марок. Среди них – «Чистая линия», «Филевский», «Коровка из Кореновки», «Золотой стандарт», «Белое золото», «48 копеек» и многие другие. Все пломбиры производятся на территории России.

Мороженое проверили по 51 показателю качества и безопасности, включая наличие растительных жиров, антибиотиков, жирность продукта, качество молочного сырья, а также микробиологические показатели, позволяющие обнаружить в продукте бактерии и патогенные микроорганизмы.

По результатам исследования пломбиры трех торговых марок соответствовали не только обязательным, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества. Так, на российский Знак качества смогут претендовать пломбиры «Русский Холод» и «Эскимос»

Нарушения законодательства отмечены в товарах 12 торговых марок: