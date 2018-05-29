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29 мая Вторник

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Роскачество назвало марки пломбира с антибиотиками

ОБЩЕСТВО

Фото: Depositphotos.com

Роскачество назвало марки пломбира с антибиотиками Фото: Depositphotos.com

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Роскачество исследовало пломбир 34 торговых марок. Эксперты оценили, насколько свежее молоко идет на производство пломбира, есть ли в нем кишечная палочка, удешевляют ли продукт посредством растительных жиров и крахмала. Специалисты Роскачества закупили ванильные пломбиры 34 самых популярных у россиян торговых марок. Среди них – «Чистая линия», «Филевский», «Коровка из Кореновки», «Золотой стандарт», «Белое золото», «48 копеек» и многие другие. Все пломбиры производятся на территории России.

Мороженое проверили по 51 показателю качества и безопасности, включая наличие растительных жиров, антибиотиков, жирность продукта, качество молочного сырья, а также микробиологические показатели, позволяющие обнаружить в продукте бактерии и патогенные микроорганизмы.

По результатам исследования пломбиры трех торговых марок соответствовали не только обязательным, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества. Так, на российский Знак качества смогут претендовать пломбиры «Русский Холод» и «Эскимос»

Нарушения законодательства отмечены в товарах 12 торговых марок:

  • Растительные жиры есть в составе мороженого «Белое золото» (Ленинградская область) и «Бодрая корова» (Белгородская область). Это мороженое не может считаться пломбиром, это фальсификат.
  • Также пломбиром не имеет права называться мороженое «Ваш пломбир» и «Мороженое от Деда Мороза», так как жира в обоих продуктах 11,5%. Скорее это сливочное мороженое.
  • В составе мороженого «Как было» и «Сибхолод» (оба – Омская область) не указан крахмал. Производители этих продуктов нарушили права потребителей на достоверную маркировку.
  • В мороженом «Артек» (Вологодская область) и «Волгоградский пломбир» (Волгоградская область) эксперты обнаружили бактерии кишечной палочки.
  • Антибиотик левомицетин был обнаружен в мороженом «Волгоградский пломбир» (Волгоградская область), антибиотики тетрациклиновой группы – в пломбире «Липецкое» (Липецкая область). Количества лекарственных препаратов превышали допустимые техническим регламентом Таможенного союза.
  • Фактическая масса нетто пломбира «Село Зеленое» (Пермский край) составила 267 граммов при заявленных 280 граммах. Производитель недовесил всего 13 граммов. Но если учесть стоимость одного такого мороженого – 99 рублей за упаковку, – выходит, что потребитель платит лишние 4,5 рубля.
  • В пломбирах «Золотой стандарт» (Омская область) и «Как раньше» (Санкт-Петербург) были зафиксированы превышения по кислотности. Скорее всего, для изготовления этого мороженого использовалось несвежее молочное сырье.

Теги: качество, пломбир
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