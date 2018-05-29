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29 мая Вторник

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ОГЭ в Башкирии: девятиклассники сдают первый обязательный экзамен - русский язык

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

ОГЭ в Башкирии: девятиклассники сдают первый обязательный экзамен - русский язык Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане во вторник, 29 мая — единый день Основного государственного экзамена. Выпускники девятых классов, их в республике 42,6 тыс человек, сдают первый обязательный предмет — русский язык. ОГЭ пишут более 38 тысяч человек, государственный выпускной экзамен, который предусмотрен для детей с ограниченными возможностями здоровья, порядка четырех тысяч. Открыто 165 пунктов проведения экзамена, где работают общественные наблюдатели и представители Рособрнадзора, сообщили в Министерстве образования РБ.

Продолжительность ОГЭ по русскому языку – 3часа 55 минут. Начало в 10 часов.

Для получения аттестата девятиклассники должны сдать русский язык, математику и два предмета на выбор.

Теги: образование, ОГЭ-2018
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