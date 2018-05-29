Башкирия в федеральных СМИ: беглый бизнесмен арестован, суд поддержал застройщика, как Бузова спасала фанатку в Уфе

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Предприниматель из Башкирии, обратившийся к Титову за содействием в возвращении в Россию, заочно арестован уфимским судом. На родине его обвиняют в хищении 15 млн рублей.

Бизнесмена из списка Титова заочно арестовали в России, пишет РБК. После попадания в список бизнес-омбудсмена Бориса Титова ситуация стала только хуже, рассказал бывший предприниматель Азамат Кильдигушев в интервью изданию. По словам беглого бизнесмена, его объявили в международный розыск и заочно арестовали. В постановлении Советского районного суда Уфы сказано, что «срок исчисляется с момента экстрадиции Кильдигушева или его задержания».

Предприниматель являлся совладельцем компании «Ак Ойл», директором Урало-Поволжской строительной компании и главой Национальной библиотеки Башкирии. Кильдигушева обвиняют в трех эпизодах хищений на общую сумму порядка 15 млн рублей, информирует РБК. Сам Кильдигушев считает уголовное преследование заказным. Бизнесмен утверждает, что первое дело было «возбуждено после того, как он «перестал заносить» двум сотрудникам ФСБ», — говорится в материале.

Борис Титов в феврале опубликовал список из 34 беглых бизнесменов, которые скрываются за границей, но желают вернуться в Россию. Пока вернулись два предпринимателя из списка, один из которых находится в СИЗО Москвы. Кандидатами на скорое возвращение являются свердловский бизнесмен Сергей Капчук и предприниматель из ХМАО Константин Дюльгеров, выяснили в РБК.

Мнение регионов учтут. Госдума учтет мнение регионов при внесении изменений в закон, регулирующий изучение родных языков в школах. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. «Конечно», — ответил он на вопрос, будет ли учитываться мнение регионов.

«Ряд национальных республик, в частности, Татарстан и Башкирия, выступили с критикой этого законопроекта. Депутаты Госсовета Татарстана приняли обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину по поводу поправок в закон об образовании в РФ, предложив закрепить в федеральных государственных образовательных стандартах обязательность изучения государственных языков республик», — рассказали в агентстве.

«Компромисс будет найден. Создана рабочая группа, которая работает над приведением внесенных в законопроекты поправок с нормальными подходами, чтобы у ребенка было право выбора изучения родного языка, но он должен быть интегрирован в обязательную систему образовательного процесса — как любой предмет химия, биология, он должен изучаться», — сказал Гильмутдинов.

Ранее группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты поправки в федеральный закон об образовании, которыми предлагалось сделать дисциплиной по выбору изучение в школах родного языка, относящегося к языкам народов России, напомнили в ТАСС.

Изопропилбензол в новом качестве. «Уфаоргсинтез», дочернее общество АНК «Башнефть», завершил крупнейший за последние годы инвестпроект — модернизацию установки по производству изопропилбензола (кумола), пишет журнал «Эксперт-Урал», уточнив, что объем инвестиций составил 1,8 млрд рублей. Модернизация позволила нарастить выпуск изопропилбензола до 170 тыс. тонн в год. Новый технологический процесс обеспечивает безопасное, экологически чистое производство, снижает расход сырья и энергоресурсов, отметили в издании. По словам главы РБ Рустэма Хамитова, на предприятии большие планы по модернизации и строительству новых производств: «Объемы инвестиций будут измеряться десятками миллиардов рублей. Это произойдет буквально в ближайшие два-три года».

В журнале говорится, что «Уфаоргсинтез» — одно из крупнейших отечественных предприятий органического синтеза, обеспечивает около 30% выпуска фенола в России, лидер в производстве ацетона.

Суд поддержал застройщика в споре с мэрией Уфы. Как сообщает INTERFAX.RU «Арбитражный суд Башкирии удовлетворил требования ООО "Стройинвест" (Уфа) о расторжении договора с администрацией Уфы по развитию городской территории для расселения горожан и о взыскании убытков». Согласно решению суда, «мэрии предстоит выплатить истцу 169,637 млн рублей», рассказали в издании. Сообщается, что «разногласия между сторонами возникли по поводу размера убытков в виде упущенной выгоды — разницы между суммой затрат истца на реализацию проекта и суммой, которую он должен был получить при продаже жилья».

Спорные горы. Нельзя передавать в разработку шиханы в Башкирии — такое мнение высказал секретарь ОП РФ Валерий Фадеев, пишут «Аргументы и факты». Газета напомнила, что в рамках ПМЭФ-2018 была высказана идея о передаче стерлитамакских гор-шиханов в разработку Башкирской содовой компании. Валерий Фадеев объяснил, почему он возражает против промышленного использования шихан. В издании говорится, что «реликтовые горы-шиханы Тратау и Юрактау с древних времен являются священным местом башкирского народа. С 1965 года они имеют статус особо охраняемых природных территорий. Геологи называют их не иначе, как гигантский музей, в котором можно изучать историю формирования планеты Земля и развития животного мира».

Среди вариантов замещения сырьевой базы компании — применение сырья из Гумеровского месторождения и гора-шихан Куштау. «Валерий Фадеев уверен, что передавать в разработку горы-шиханы недопустимо, поэтому необходимо искать вариант, который бы позволил всесторонне изучить проблему и найти вариант, который устроит всех», — отмечается в «АиФ».

Оборудование для спиртзавода. Нижегородский «Союзхиммаш» выиграл тендер на поставку оборудования для государственного холдинга «Башспирт», информировал «Коммерсантъ». Стоимость контракта составляет 188,74 млн рублей. «Оборудование должно быть произведено, доставлено и смонтировано на новом спиртовом заводе под Уфой в районе поселка Булгаково до 30 сентября 2019 года. Мощность спиртзавода составит 7,6 млн декалитров в год. К 2021 году завод станет крупнейшим в составе группы «Башспирт», — говорится в сообщении.

АО «Башспирт», 100% акций которого принадлежит Башкирии, объединяет Белебеевский, Бирский, Уфимский, Стерлитамакский спиртоводочный комбинаты, ТД «Башспирт», сеть из 15 оптовых складов и собственную розницу, уточнили в газете.

Лига на вырост. Российская футбольная Премьер-лига проведет опрос среди руководителей клубов по вопросу расширения количества участников турнира с 16 до 18. Об этом информировала «Российская газета» со ссылкой на сообщение президента организации Сергея Прядкина. Отмечается, что инициатором этой идеи выступил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

«Тем временем с главным тренером, по всей видимости, определился "Зенит". Им должен стать бывший полузащитник "сине-бело-голубых", ныне рулевой "Уфы" Сергей Семак», — добавили в газете.

«А Семака в "Уфе" сменит Томаров», — информирует «Спорт-Экспресс». По данным издания, новым главным тренером «Уфы» станет Сергей Томаров, который с 2011 года входит в тренерский штаб башкирского клуба. «Он сменит в этом качестве Сергея Семака, который завтра официально должен возглавить "Зенит"», — говорится в издании.

Великое переселение. В Башкирии первые сертификаты получили переселенцы из-за рубежа, пишет «Российская газета». «Три года назад медсестра Лилия Лежайская вместе с мужем и двумя детьми бежали из Донбасса в Башкирию. На новом месте Лежайские обустроились быстро — дети сразу же пошли в школу, родители устроились на работу: Лилия медсестрой в РКБ №2, супруг Дмитрий — слесарем на ДОК. Лилия стала одной из первых, кто получил сертификат по региональной подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом». Он дает ряд льгот, главная — получение гражданства для участника программы и его семьи», — отмечается в материале.

Сообщается, что программа «Соотечественники», предполагающая переселение граждан из бывших союзных республик, федеральная. В Башкирии разработали свою подпрограмму, которую правительство РФ утвердило в сентябре прошлого года. «Суть документа в том, что в регион будут привлекаться из-за рубежа специалисты, занятые в сфере здравоохранения и медицинской науки, а также студенты, обучающиеся по этим направлениям», — пояснили в газете. Вместе с Лежайскими первые сертификаты получили еще и два студента Башгосмедуниверситета из Таджикистана. Они планируют перевезти в Башкирию своих родителей. Участникам программы выделяются подъемные: 20 тысяч рублей на каждого и по 10 тысяч — членам семьи.

Бузова и ее фанатка. Пятый канал рассказывает, как звезда рунета Ольга Бузова на своем концерте в Уфе спасала фанатку. «Концерт Ольги Бузовой в Уфе задержался на полтора часа, что оказалось пыткой для некоторых фанатов. Одной из поклонниц звезды «Дома-2» стало плохо уже во время исполнения первых песен, и она рухнула в обморок, — рассказали на телеканале. — Внимательная певица заметила ЧП и остановила концерт. Дива спросила со сцены, что же случилось, и попросила охранника отнести девушку в гримерку».

На РЕН ТВ добавили, что «через какое-то время селебрити не выдержала и сама отправилась в гримерку справиться о состоянии поклонницы».