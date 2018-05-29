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29 мая Вторник

Уфа   °

В Уфе пройдет Республиканский волонтерский бал

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Республиканский волонтерский бал впервые пройдет в Уфе 30 мая в Колонном зале Министерства сельского хозяйства РБ. Событие объединит добровольцев со всей республики, которые исполнят шедевры мировой танцевальной классики.

Организаторами мероприятия выступили Молодежная общественная палата при Государственном Собрании РБ, Министерство молодежной политики и спорта РБ, ГАУ Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив, Башкирский государственный медицинский университет.

По словам руководителей проекта, бал проводится в целях возрождения исторических культурных традиций в современном контексте. «Это событие станет масштабной коммуникативной площадкой нового формата», — считают организаторы.

Начало — в 19 часов.

Регистрация на мероприятие по телефону: 8 (937) 333-72-31.

Теги: волонерский бал, Год добровольца
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