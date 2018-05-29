Фото: пресс-служба УГНТУ















В УГНТУ открылась межфакультетская лаборатория «Диагностика оборудования автоматизированных систем технологических комплексов» Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете состоялось открытие межфакультетской лаборатории «Диагностика оборудования автоматизированных систем технологических комплексов». В лаборатории установлен учебный стенд «Макет роторной машины», который позволяет моделировать различные виды дефектов. Он предназначен для проведения занятий по вибродиагностике и балансировке и центровке роторных машин.

Учебный стенд планируется использовать для выполнения лабораторных работ, как на факультете автоматизации производственных процессов, так и на механическом факультете. Макет изготовлен Научно-производственным предприятием «ТИК», которое специализируется на разработке и производстве приборов и систем мониторинга, диагностики и противоаварийной защиты промышленного оборудования по параметрам вибрации.

«Этот стенд послужит на пользу практическим задачам обучения», — подчеркнула декан Факультета автоматизации производственных процессов УГНТУ Павлова.

О предыстории появления лаборатории рассказал профессор кафедры «Автоматизация технологических процессов и производств» Верёвкин.

«Мы начали сотрудничать с фирмой «ТИК» ещё пять лет назад и занялись вибродиагностикой. Во время этой работы были сделаны три магистерские диссертации, готовится к защите кандидатская диссертация, написан целый ряд научных статей. Сейчас нашей задачей является расширить область исследований и заняться акустической диагностикой», — отметил ученый.

Заведующий кафедрой «Технологические машины и оборудование» Кузеев связал развитие вибродиагностики с «фазовым портретом» по аналогии с кардиограммой при заболеваниях сердца., выделив научное значение исследований, которые будут проводиться на стенде.

Ректор университета Рамиль Бахтизин поблагодарил спонсоров, которые помогли оборудовать лабораторию: ООО «СНЭМА СЕРВИС» и ПАО «Газпром» и выразил надежду на совместное участие в новых интересных проектах.

На церемонии открытия присутствовали председатель Совета директоров ООО «СНЭМА СЕРВИС» Альберт Багаутдинов и начальник Научно–технического центра — филиала ООО «Газпром трансгаз Уфа» Тахир Бакиев. Альберт Багаутдинов отметил значение лаборатории в практической подготовке студентов, которые должны в совершенстве знать современное оборудование.