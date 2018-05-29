Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.27 ↑

EUR 72.83 ↓

29 мая Вторник

Уфа   °

Из Уфы не могут вылететь 160 пассажиров: рейс задержали на 9 часов

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

Из Уфы не могут вылететь 160 пассажиров: рейс задержали на 9 часов Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Рейс авиакомпании Ellinair из Уфы в Салоники задерживается более, чем на 9 часов. Об этом сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта. Вылета дожидаются 160 пассажиров.

Воздушное судно Airbus A320 должно было отправиться в Грецию еще в 8.30 утра, однако из-за позднего прибытия самолета вылет отложили до 17.45.

Авиакомпания выполнила все требования ФАП (Федеральных авиационных правил), пассажирам предоставили напитки и горячее питание. Тем, кто нуждался в размещении в гостинице, предоставили номера в отеле Sheraton, рассказала руководитель пресс-службы Международного аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван.

Теги: аэропорт «Уфа»
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жителя Башкирии сняли с рейса из-за сильного опьянения
35-летнему жителю Башкирии и его товарищу из Ставропольского края экипаж самолета отказал в перелете. Причиной тому послужило сильное опьянение обоих муж
В Башкортостане скоропостижно скончался известный актер Азамат Халилов
В Башкортостане на 49-м году жизни скоропостижно скончался известный актер, заслуженный артист РБ, лауреат Государственной молодежной премии имени Ш. Баб
В Уфе фанаты Ольги Бузовой ждали концерта звезды полтора часа
В воскресенье, 27 мая, в столице Башкирии прошел концерт ведущей и певицы Ольги Бузовой. Около развлекательного комплекса «Огни Уфы» собралось так много
В Башкирии МЧС предупреждает о заморозках
В Башкортостане МЧС предупреждает о заморозках. Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Глав
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть