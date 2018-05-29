Фото: Олег Яровиков Из Уфы не могут вылететь 160 пассажиров: рейс задержали на 9 часов Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Рейс авиакомпании Ellinair из Уфы в Салоники задерживается более, чем на 9 часов. Об этом сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта. Вылета дожидаются 160 пассажиров.

Воздушное судно Airbus A320 должно было отправиться в Грецию еще в 8.30 утра, однако из-за позднего прибытия самолета вылет отложили до 17.45.

Авиакомпания выполнила все требования ФАП (Федеральных авиационных правил), пассажирам предоставили напитки и горячее питание. Тем, кто нуждался в размещении в гостинице, предоставили номера в отеле Sheraton, рассказала руководитель пресс-службы Международного аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван.