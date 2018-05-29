Фото: автор В Уфе на аукцион выставят арестованные автомобили должников Фото: автор

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 13 июня пройдет аукцион арестованного имущества должников. Об этом сообщает служба судебных приставов Башкортостана.

За долги «уйдут с молотка»:

— Автомобиль HYUNDAITUCSON, 2008 года выпуска. Начальная продажная цена: 747 316,80 руб. Сумма задатка: 37 365,84 руб.

— Автомобиль Лифан 214815, 2014 г.в. Начальная продажная цена: 348 000 руб. Сумма задатка: 17 400 руб.

— Автомобиль РЕНО DUSTER, 2014 г.в. Начальная продажная цена: 700 000 руб. Сумма задатка: 35 000 руб. Шаг аукциона: 7 000 руб.

— Автомобиль Мазда 2, 2003 г.в. Начальная продажная цена: 330 000 руб. Сумма задатка: 16 500 руб. Шаг аукциона: 3 300 руб.

— Автомобиль TOYOTAHILUX, 2014 г.в. Начальная продажная цена: 1 495 500 руб. Сумма задатка: 74 775 руб. Шаг аукциона: 14 955 руб.

— Автомобиль ВАЗ 21144, 2007 г.в. Начальная продажная цена: 200 000 руб. Сумма задатка: 10 000 руб. Шаг аукциона: 2 000 руб.

— Автомобиль Лада PRIORA, 2014 г.в., Начальная продажная цена: 348 000 руб. Сумма задатка: 17 400 руб. Шаг аукциона: 3 480 руб.;

— Автомобиль Чери М 16, 2014 г.в. Начальная продажная цена: 805 000 руб. Сумма задатка: 40 250 руб. Шаг аукциона: 8 050 руб.

— Автомобиль Лада 217130, 2012 г.в. Начальная продажная цена: 266 175 руб. Сумма задатка: 13 308,75 руб. Шаг аукциона: 2 661,75 руб.

— Автомобиль Пежо 107, 2008 г.в. Начальная продажная цена: 130 000 руб. Сумма задатка: 6 500 руб. Шаг аукциона: 1 300 руб.

— Автомобиль SKODAYETI, 2014 г.в. Начальная продажная цена: 705 750 руб. Сумма задатка: 35 287,50 руб. Шаг аукциона: 7 057,50 руб.

— Автомобиль Лада RS015L, 2012 г.в. Начальная продажная цена: 375 000 руб. Сумма задатка: 18 750 руб. Шаг аукциона: 3 750 руб.

— Автомобиль Лада 219010, 2015 г.в. Начальная продажная цена: 290 000 руб. Сумма задатка: 14 500 руб. Шаг аукциона: 2 900 руб.

— Автомобиль Дэу Нексия, 2006 г.в., Начальная продажная цена: 219 225 руб. Сумма задатка: 10 961,25 руб. Шаг аукциона: 2 192,25 руб.

— Автомобиль Фольксваген Polo, 2014 г.в. Начальная продажная цена: 521 000 руб. Сумма задатка: 26 050 руб. Шаг аукциона: 5 210 руб.

— Автомобиль Луидор 225000, 2012 г.в. Начальная продажная цена: 476 890,68 руб. Сумма задатка: 23 844,53 руб. Шаг аукциона: 4 768,91 руб.

— Автомобиль КИА CERATO, 2013 г.в. Начальная продажная цена: 789 900 руб. Сумма задатка: 39 495 руб. Шаг аукциона: 7 899 руб.

— Автомобиль Хундай SOLARIS, 2013 г.в. Начальная продажная цена: 426 000 руб. Сумма задатка: 21 300 руб. Шаг аукциона: 4 260 руб.

— Автомобиль ЛАДА 219020, 2014 г.в. Начальная продажная цена: 264 000 руб. Сумма задатка: 13 200 руб. Шаг аукциона: 2 640 руб.

— Автомобиль Шевроле Круз, 2011 г.в. Начальная продажная цена: 348 000 руб. Сумма задатка: 17 400 руб. Шаг аукциона: 3 480 руб.

— Автомобиль Фиат ALBEA, 2009 г.в. Начальная продажная цена: 154 000 руб. Сумма задатка: 7 700 руб. Шаг аукциона: 1 540 руб.

— Автомобиль Дэу NEXIA, 2011 г.в. Начальная продажная цена: 146 500 руб. Сумма задатка: 7 325 руб. Шаг аукциона: 1 465 руб.

— Автомобиль Чери А 13, 2012 г.в. Начальная продажная цена: 420 100 руб. Сумма задатка: 21 005 руб. Шаг аукциона: 4 201 руб.

— Автомобиль Пежо Партнер, 2011 г.в. Начальная продажная цена: 376 000 руб. Сумма задатка: 18 800 руб. Шаг аукциона: 3 760 руб.

— Автомобиль Дэу Нексия, 2012 г.в. Начальная продажная цена: 244 090 руб. Сумма задатка: 12 204,50 руб. Шаг аукциона: 2 440,90 руб.

— Автомобиль Форд 222709, 2011 г.в. Начальная продажная цена: 1 499 000 руб. Сумма задатка: 74 950 руб. Шаг аукциона: 14 990 руб.

— Автомобиль Шкода OCTAVIA, 2013 г.в., идент. Начальная продажная цена: 504 000 руб. Сумма задатка: 25 200 руб. Шаг аукциона: 5 040 руб.

— Автомобиль Шкода RAPID, 2014 г.в. Начальная продажная цена: 400 757,50 руб. Сумма задатка: 20 037,88 руб. Шаг аукциона: 4 007,58 руб.

— Автомобиль ЛАДА 211440-26, 2013 г.в. Начальная продажная цена: 138 500 руб. Сумма задатка: 6 925 руб. Шаг аукциона: 1 385 руб.

— Автомобиль RenaultGrandScenic, 2009 г.в. Начальная продажная цена: 396 000 руб. Сумма задатка: 6 925 руб. Шаг аукциона: 1 385 руб.

— Автомобиль Вольво FH 12, 2000 г.в. Начальная продажная цена: 1 112 000 руб. Сумма задатка: 556 000 руб. Шаг аукциона: 11 120 руб.

— КамАЗ 6520, 2005 г.в. Начальная продажная цена: 930 000 руб. Сумма задатка: 465 000 руб. Шаг аукциона: 9 300 руб.

Торги состоятся по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, д. 99/3, на втором этаже в актовом зале. Подведение результатов торгов состоится в день их проведения в 17.00.

Участниками торгов могут стать все желающие. Для этого необходимо подать заявку и оплатить задаток. С полным перечнем реализуемого имущества, с информацией о месте и времени проведения торгов можно ознакомиться на сайте Torgi.gov и страницах газеты «Республика Башкортостан».

Желающие могут напрямую связаться со специализированными торгующими организациями, в частности, с компанией «Инвест Групп», расположенной по адресу г. Уфа, ул. Кирова, д. 99/3, второй этаж, офис 6, либо позвонить по номеру телефона: 286-51-93.

Если не удалось связаться со специализированными организациями по указанным телефонам либо не состоялись назначенные торги или были допущены другие нарушения при реализации арестованного имущества, необходимо обращаться в отдел Территориального управления Росимущества по телефону: (347) 250-36-27.