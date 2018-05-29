Фото: предоставлено Камилем Зиганшиным

















В Калининграде помнят и чтят память поэта-фронтовика из Башкирии Фатиха Карима Фото: предоставлено Камилем Зиганшиным

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Калининграде и Багратионовске с 25 по 27 мая прошли мероприятия, посвященные подведению итогов Межрегионального литературного конкурса «Ты сердца не жалей, поэт», учреждённого Калининградским отделением Союза писателей России и Союзом писателей Татарстана. Конкурс посвящен памяти уроженца Бижбулякского района Башкирии, классика татарской поэзии, командира взвода Фатиха Карима, героически погибшего 19 февраля 1945 года при штурме хорошо укреплённой господствующей высоты.

В числе почётных гостей был и наш земляк – известный писатель и путешественник, заслуженный работник культуры РФ и РБ, член правления Союза писателей РФ, руководитель регионального отделения Русского географического общества в РБ Камиль Зиганшин.

«На конкурс поступили сотни заявок из десятков регионов страны и даже вне конкурса, из зарубежных стран. Жюри определило победителей в номинациях «Проза», «Поэзия», «Дебют» и «Публицистика». Дипломы и ценные подарки вручал глава города Баградионовска Максим Азов. На торжественной церемонии присутствовали гости из Татарстана: дочь поэта Фатиха Карима - Лейла Каримова, председатель Союза писателей Татарстана Данил Салихов, представители руководства Союза писателей России — Николай Дорошенко, Виктор Кирюшин, Павел Кренёв», — рассказал агентству «Башинформ» Камиль Зиганшин.

В поселке Владимирово, в городе Багратионовске, в Калининградском историко-художественном музее прошли торжества, в ходе которых почетные гости возложили цветы на месте гибели поэта, месте его захоронения, на улице, носящей имя Фатиха Карима. Участники мероприятий читали лирические и военные стихи Фатиха Карима, делились воспоминаниями о подвигах отцов и дедов в жестоких боях под Кенигсбергом.

«После этой незабываемой поездки у меня сложилось ощущение, что калининградцы чтят нашего земляка, героического поэта-фронтовика Фатиха Карима ни чуть не меньше, чем в Башкортостане, на его родине, в Бижбулякском районе», — признался Камиль Зиганшин.

Справка

Фатих Карим родился 9 января 1909 года в селе Аитово Бижбулякского района Башкирии.

Здесь же получил начальное образование. В 1922 году будущий поэт поступил в Белебеевский педагогический техникум. Затем учился в Казанском землеустроительном техникуме, сотрудничал с республиканскими газетами и журналами, работал в редакции детско-юношеской литературы Татиздата.

Первые свои произведения написал довольно рано, первый сборник стихотворений «Начальная песня» вышел в 1931 году.

Следующие произведения «Пятьдесят джигитов», «Седьмая печь», «Свет молнии» были хорошо встречены читателями. Вскоре биография татарского поэта Фатиха Карима стала широко известной. За небольшой срок Фатих Карим снискал славу поэта–лирика. Одним из первых среди татарских поэтов был принят в Союз писателей СССР. Период с 1930 по 1937 год был для него особенно насыщенным: в свет вышли больше десятка поэтических и прозаических книг поэта.

В 1941 году поэт добровольно ушел воевать. В годы суровых испытаний поэтический талант Фатиха Карима достиг своего расцвета. Были созданы прекрасные, проникнутые горячим чувством патриотизма строки. В промежутках между боями, под свистящими пулями или при свете коптилки в блиндаже рождались поэмы, стихи, песни. Некоторые из них потом вошли в золотой фонд многонациональной советской поэзии. Об этих произведениях очень тепло отозвались татарский поэт Сибгат Хаким, знаменитый французский писатель Луи Арагон, выдающийся советский поэт Алексей Сурков.

В годы войны вышли два сборника стихов Фатиха Карима – «Любовь и ненависть» и «Мелодия и сила». Его героические и лирические стихи публиковались во фронтовых газетах. Очень популярны в те годы были поэмы «Сын Волги», «Гульсум», «Пляска смерти», «Жена партизана», повести «Записки разведчика», «Весенняя ночь», пьеса «Шакир Шигаев», десятки других произведений.

Всего за четыре года, с 1941 по 1945-й, Фатих Карим написал пять поэм, две повести, пьесу и более 120 стихотворений.

Фатих Карим прошел всю войну. Служил рядовым, потом командиром взвода. Трижды был тяжело ранен, но после выздоровления возвращался в строй. За боевые заслуги Фатих Карим был награжден орденами Красной Звезды, а также медалями. Не раз получал благодарности от Верховного командования .

Ему было 36 лет, когда 19 февраля 1945 года, выполняя боевое задание, он геройски погиб на подступах к Кенигсбергу.

На братской могиле города Багратионовска Калининградской области всегда лежат цветы. В честь поэта–патриота здесь воздвигнут памятник – обелиск, а одна из улиц города названа в его честь.

Земляки также хранят память о своем легендарном сыне. 19 июня 1971 года в селе Аитово открыт музей поэту-бойцу, поэту-патриоту Фатиху Кариму.