Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.27 ↑

EUR 72.83 ↓

29 мая Вторник

Уфа   °

Башкирская делегация принимает участие во Всероссийском форуме «Здравница-2018»

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В эти дни в городе Кисловодске проходит Всероссийский форум «Здравница-2018», в котором принимает участие делегация Башкортостана. Республиканский санаторно-курортный кластер на форуме представлен такими учреждениями, как «Янган-Тау», «Красноусольск», «Якты-Куль», «Зеленая роща», «Ассы», «Карагай», «Юматово», «Танып», «Талкас».

Как сообщает пресс-служба Минздрава РБ, в первый день работы форума прошло пленарное заседание, на котором выступил заместитель премьер-министра правительства РБ Салават Сагитов. Вице-премьер рассказал о векторах развития рекреационной отрасли республики и роли санаторно-курортного отдыха в увеличении продолжительности жизни.

«Согласно данным ученых, пребывание в санатории раз в три года продлевает жизнь на 5-6 лет, снижает уровень заболеваемости,– сказал Салават Сагитов. – Мы будем стремиться к повышению продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году. Оздоровительный отдых в санатории – реальный механизм достижения этой задачи».

По словам вице-премьера, республика намерена привлекать инвестиции в строительство новых здравниц. По предварительным расчетам, потенциал новых санаториев составляет около двух тысяч мест. Всего же в регионе на сегодняшний день действуют 44 санатория, десять из которых государственные. В 2017 году в них отдохнули 400 тыс человек.

Теги: санаторно-курортное лечение
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жителя Башкирии сняли с рейса из-за сильного опьянения
35-летнему жителю Башкирии и его товарищу из Ставропольского края экипаж самолета отказал в перелете. Причиной тому послужило сильное опьянение обоих муж
В Башкортостане скоропостижно скончался известный актер Азамат Халилов
В Башкортостане на 49-м году жизни скоропостижно скончался известный актер, заслуженный артист РБ, лауреат Государственной молодежной премии имени Ш. Баб
В Уфе фанаты Ольги Бузовой ждали концерта звезды полтора часа
В воскресенье, 27 мая, в столице Башкирии прошел концерт ведущей и певицы Ольги Бузовой. Около развлекательного комплекса «Огни Уфы» собралось так много
В Башкирии МЧС предупреждает о заморозках
В Башкортостане МЧС предупреждает о заморозках. Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Глав
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть