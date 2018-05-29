Башкирская делегация принимает участие во Всероссийском форуме «Здравница-2018»

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В эти дни в городе Кисловодске проходит Всероссийский форум «Здравница-2018», в котором принимает участие делегация Башкортостана. Республиканский санаторно-курортный кластер на форуме представлен такими учреждениями, как «Янган-Тау», «Красноусольск», «Якты-Куль», «Зеленая роща», «Ассы», «Карагай», «Юматово», «Танып», «Талкас».

Как сообщает пресс-служба Минздрава РБ, в первый день работы форума прошло пленарное заседание, на котором выступил заместитель премьер-министра правительства РБ Салават Сагитов. Вице-премьер рассказал о векторах развития рекреационной отрасли республики и роли санаторно-курортного отдыха в увеличении продолжительности жизни.

«Согласно данным ученых, пребывание в санатории раз в три года продлевает жизнь на 5-6 лет, снижает уровень заболеваемости,– сказал Салават Сагитов. – Мы будем стремиться к повышению продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году. Оздоровительный отдых в санатории – реальный механизм достижения этой задачи».

По словам вице-премьера, республика намерена привлекать инвестиции в строительство новых здравниц. По предварительным расчетам, потенциал новых санаториев составляет около двух тысяч мест. Всего же в регионе на сегодняшний день действуют 44 санатория, десять из которых государственные. В 2017 году в них отдохнули 400 тыс человек.