Башкирия — в середине антинаркотического рейтинга эффективности субъектов России
Фото: Трезвая Россия
Башкирия — в середине антинаркотического рейтинга эффективности субъектов России Фото: Трезвая Россия
УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Исследователи федерального проекта «Трезвая Россия» впервые составили антинаркотический рейтинг эффективности субъектов страны. Башкирия в данном списке занимает 50 строчку из 85 регионов.
По данным экспертов, в тройку лучших регионов антинаркотического рейтинга вошли Архангельская область, Чукотский автономный округ и Волгоградская область.
В «красной зоне» расположились Сахалинская область, Еврейская автономная область и Приморский край.
При составлении антинаркотического рейтинга специалисты «Трезвой России» учитывали число умерших от отравления наркотическими и психотропными веществами, количество больных; преступления, совершенные под действием запрещенных препаратов; административные правонарушения и нарушения закона, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Рейтинг можно посмотреть здесь.