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29 мая Вторник

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Башкирия — в середине антинаркотического рейтинга эффективности субъектов России

ОБЩЕСТВО

Фото: Трезвая Россия

Башкирия — в середине антинаркотического рейтинга эффективности субъектов России Фото: Трезвая Россия

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Исследователи федерального проекта «Трезвая Россия» впервые составили антинаркотический рейтинг эффективности субъектов страны. Башкирия в данном списке занимает 50 строчку из 85 регионов.

По данным экспертов, в тройку лучших регионов антинаркотического рейтинга вошли Архангельская область, Чукотский автономный округ и Волгоградская область.  

В «красной зоне» расположились Сахалинская область, Еврейская автономная область и Приморский край.

При составлении антинаркотического рейтинга специалисты «Трезвой России» учитывали число умерших от отравления наркотическими и психотропными веществами, количество больных; преступления, совершенные под действием запрещенных препаратов; административные правонарушения и нарушения закона, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Рейтинг можно посмотреть здесь.

  

Теги: антинаркотический рейтинг, Трезвая Россия
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