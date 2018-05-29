В Уфе начали ремонт на улице Зайнуллы Расулева
Фото: Из открытых источников
В Уфе начали ремонт на улице Зайнуллы Расулева Фото: Из открытых источников
УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
На улице Зайнуллы Расулева в Кировском районе Уфы накануне сняли верхний слой асфальта и начали укладку нового дорожного полотна.
От улицы Салавата до Тукаева на ремонтируемом участке установлены знаки «Дорожные работы» и «Ограничение скорости». Также водителям помогут сориентироваться информационные щиты.
«В работах задействована специальная техника для ремонта дорог-асфальтоукладчики, погрузчики, самосвалы, дорожные катки, фрезерные агрегаты», — уточнили спецбригады.
Напомним, ремонт проезжей части на лице Расулева проводится в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».