Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.27 ↑

EUR 72.83 ↓

29 мая Вторник

Уфа   °

В Уфе начали ремонт на улице Зайнуллы Расулева

ОБЩЕСТВО

Фото: Из открытых источников

В Уфе начали ремонт на улице Зайнуллы Расулева Фото: Из открытых источников

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

На улице Зайнуллы Расулева в Кировском районе Уфы накануне сняли верхний слой асфальта и начали укладку нового дорожного полотна.  

От улицы Салавата до Тукаева на ремонтируемом участке установлены знаки «Дорожные работы» и «Ограничение скорости». Также водителям помогут сориентироваться информационные щиты.  

«В работах задействована специальная техника для ремонта дорог-асфальтоукладчики, погрузчики, самосвалы, дорожные катки, фрезерные агрегаты», — уточнили спецбригады.

Напомним, ремонт проезжей части на лице Расулева проводится в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Теги: ремонт дорог, Уфа, безопасные и качественные дороги
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жителя Башкирии сняли с рейса из-за сильного опьянения
35-летнему жителю Башкирии и его товарищу из Ставропольского края экипаж самолета отказал в перелете. Причиной тому послужило сильное опьянение обоих муж
В Башкортостане скоропостижно скончался известный актер Азамат Халилов
В Башкортостане на 49-м году жизни скоропостижно скончался известный актер, заслуженный артист РБ, лауреат Государственной молодежной премии имени Ш. Баб
В Уфе фанаты Ольги Бузовой ждали концерта звезды полтора часа
В воскресенье, 27 мая, в столице Башкирии прошел концерт ведущей и певицы Ольги Бузовой. Около развлекательного комплекса «Огни Уфы» собралось так много
В Башкирии МЧС предупреждает о заморозках
В Башкортостане МЧС предупреждает о заморозках. Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Глав
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть