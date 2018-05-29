Фото: Соцсети В Башкирии остановлены поиски 28-летнего Вячеслава Булгакова Фото: Соцсети

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Почти две недели 28-летний житель Салавата Вячеслав Булгаков не давал о себе знать. Во вторник, 29 мая, пришли хорошие новости: мужчина найден живым и здоровым. Об этом сообщили волонтеры группы «РОО Поиск Детей. Город Салават».

«Все это время пропавший мужчина находился в городе и никуда не уезжал», — сообщили добровольцы.

Напомним, Вячеслав Булгаков пропал 17 мая. Последний раз его видели в 20-х числах мая на улице Ленина около игрового бара.