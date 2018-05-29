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29 мая Вторник

Уфа   °

В Башкирии остановлены поиски 28-летнего Вячеслава Булгакова

ОБЩЕСТВО

Фото: Соцсети

В Башкирии остановлены поиски 28-летнего Вячеслава Булгакова Фото: Соцсети

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Почти две недели 28-летний житель Салавата Вячеслав Булгаков не давал о себе знать. Во вторник, 29 мая, пришли хорошие новости: мужчина найден живым и здоровым. Об этом сообщили волонтеры группы «РОО Поиск Детей. Город Салават».

«Все это время пропавший мужчина находился в городе и никуда не уезжал», — сообщили добровольцы.

Напомним, Вячеслав Булгаков пропал 17 мая. Последний раз его видели в 20-х числах мая на улице Ленина около игрового бара.  

  

  

Теги: поиск пропавших людей в РБ
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