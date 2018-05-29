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29 мая Вторник

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В День защиты детей уфимцев приглашают отправиться в космос

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ОБЩЕСТВО

Фото: Космодрайв

В День защиты детей уфимцев приглашают отправиться в космос Фото: Космодрайв

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Советские музейные экспонаты и новейшие разработки в области виртуальной реальности, космическая еда и взлет на ракете — интерактивная семейная выставка «Космодрайв» собрала под одной крышей больше 50 фантастических приключений. Стать ближе к звездам можно будет в первый день лета, посетив ТЦ «Июнь».

Создатели проекта постарались объединить в одной точке множество полезных, обучающих и развлекательных экспонатов. Сделать космос не только ближе, но и понятнее — такую задачу поставили для себя организаторы выставки. Здесь можно будет не только узнать свой возраст и вес, каким бы он был на других планетах Солнечной системы, но и ощутить невесомость, пройти миссию по спасению марсианской станции и даже создать свою собственную галактику.

«Космодрайв» точно покорит детские сердца, но и родителей он не оставит равнодушными. Космические тренажеры, предполетная подготовка, миссии в виртуальной реальности – какой взрослый откажется на несколько минут вернуться в детство и снова помечтать о покорении далеких галактик. Смело отправляйтесь спасать марсианскую станцию, прячась от падающих метеоритов и перепрыгивая через огромные разломы на поверхности «красной планеты».

«Мы постарались сделать так, чтобы детям и взрослым было интересно на «Космодрайве», — рассказал руководитель проекта Андрей Наташкин. – Хотелось передать не только знания о космосе и новых технологиях, но и атмосферу удивительного и непознанного. В каждой зоне, будь то музей предметов советского космического прошлого или квест «Спасение МКС», работают наши сотрудники-гиды, которые расскажут много новых фактов и покажут, как можно взаимодействовать с экспонатами. Вся выставка полностью интерактивна».

Организаторы обещают продемонстрировать уфимцам плазмокомнату, отправить их голос на Марс и даже показать генератор Ван де Граафа. К слову, раньше этот необычный аппарат использовали для исследования ядерных реакций. Но сейчас область его применения изменилась: с его помощью ученые моделируются процессы, происходящие при ударе молнии. Одно прикосновение, и ваши волосы в буквальном смысле встанут дыбом.

Дети до 4 лет – бесплатно! Выставка работает на 3 этаже ТЦ «Июнь» без выходных с 1 июня по 8 июля.

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке — https://vk.com/topic-166296236_38177172

Подробнее:

Сайт: https://космодрайв.рф/ufa/

VK: https://vk.com/cosmodrive_ufa

Телефон: +7 (347) 294-00-75

Теги: Космодрайв, Уфа, День защиты детей
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