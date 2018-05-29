Когда в Башкирию вернется летнее тепло?

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Неустойчивый характер погоды сохранится в Башкирии еще два дня. Дожди, ветры и ночные заморозки будут наблюдаться по всей республике.

Кратковременное потепление прогнозируется днем 30 и 31 мая. Температура воздуха прогреется до +20 градусов. Ожидаются небольшие осадки.

А вот долгосрочное летнее тепло в Башкирию, по прогнозам синоптиков, придет на следующей неделе. Двадцатиградусная жара задержится в регионе на четыре-пять дней, затем снова сменится прохладой.