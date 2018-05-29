Синоптики рассказали, каким будет предстоящее лето в Башкирии

УФА, 29 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Синоптики сообщили, каким будет предстоящее лето в Башкирии. Как рассказала телеканалу «Вся Уфа» начальник отдела метеопрогнозов Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Гульназ Загитова, аномально жаркой или аномально холодной погоды нынешним летом в Уфе и в республике не ожидается.

Сейчас территория региона находится под влиянием холодных воздушных масс. Северные ветра определяют характер погоды на ближайшую неделю.

«В ближайшие три дня на территории республики сохранится неустойчивый характер погоды с перепадами температур. 29 мая ожидается холодная погода с температурой почти 0, +5 градусов. Местами, в северо-западных районах заморозки на почве до 0, -3 градусов. А днем не выше 16 градусов тепла», — прокомментировала представитель Башгидромета.

К середине текущей недели немного потеплеет — до 21 градуса, но ненадолго. Уже в четверг, 31 мая, в последний весенний день снова похолодает. Ожидаются кратковременные дожди с грозами, а в северных районах и вовсе может пойти дождь со снегом. Что касается предварительных прогнозов на лето, то оно не будет отличаться аномально жаркой или наоборот дождливой погодой, считают синоптики. Все в пределах нормы.

«Среднемесячная температура воздуха по климатическим нормам для июня составляет на территории республики 17 градусов. Для июля – 18,6, для августа – 16,4 градуса», — отметила Гульназ Загитова.