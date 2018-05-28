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28 мая Понедельник

Уфа   °

Уфа вошла в десятку городов России с самыми высокими ценами на вторичное жилье

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

Уфа вошла в десятку городов России с самыми высокими ценами на вторичное жилье Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфа и Казань вошли в первую десятку городов России с самыми дорогими ценами на вторичное жилье в апреле 2018 года, сообщает «Реальное время» ссылаясь на данные Domofond.ru.

Уфа заняла в списке 10 место, в прошлом году  была на 11-м. Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле в столице Башкирии равнялась 65,49 тысяч рублей (+5,1% к апрелю 2017 года).

Казань на девятом месте, здесь цена квадратного метра вторичного жилья составляет 70,83 тыс. рублей.

В топ-10, кроме Казани и Уфы, также вошли Владивосток, Балашиха, Севастополь, Хабаровск и Екатеринбург.

Лидерами рейтинга традиционно стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Теги: стоимость жилья
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