Фото: ИА «Башинформ» Уфа вошла в десятку городов России с самыми высокими ценами на вторичное жилье Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфа и Казань вошли в первую десятку городов России с самыми дорогими ценами на вторичное жилье в апреле 2018 года, сообщает «Реальное время» ссылаясь на данные Domofond.ru.

Уфа заняла в списке 10 место, в прошлом году была на 11-м. Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле в столице Башкирии равнялась 65,49 тысяч рублей (+5,1% к апрелю 2017 года).

Казань на девятом месте, здесь цена квадратного метра вторичного жилья составляет 70,83 тыс. рублей.

В топ-10, кроме Казани и Уфы, также вошли Владивосток, Балашиха, Севастополь, Хабаровск и Екатеринбург.

Лидерами рейтинга традиционно стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.