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28 мая Понедельник

Уфа   °

В преддверии Международного дня защиты детей судебные приставы Башкирии проведут масштабные рейды по адресам должников-алиментщиков

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Управление Федеральной службы судебных приставов России по Башкортостану в преддверии Международного дня защиты детей в период с 28 мая по 1 июня участвует во Всероссийской информационной акции «Судебные приставы — детям».

В рамках акции все структурные подразделения Управления будут организовывать круглые столы, выступления по вопросам взыскания задолженности по алиментам, благотворительные мероприятия для воспитанников детских домов, школ-интернатов.Также судебные приставы проведут масштабные рейды по адресам должников, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов, для того, чтобы напомнить неплательщикам об их родительском долге и побудить их к погашению задолженности, в том числе по привлечению должников к административной ответственности.

Теги: судебные приставы, неуплата алиментов
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