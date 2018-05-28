В преддверии Международного дня защиты детей судебные приставы Башкирии проведут масштабные рейды по адресам должников-алиментщиков

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Управление Федеральной службы судебных приставов России по Башкортостану в преддверии Международного дня защиты детей в период с 28 мая по 1 июня участвует во Всероссийской информационной акции «Судебные приставы — детям».

В рамках акции все структурные подразделения Управления будут организовывать круглые столы, выступления по вопросам взыскания задолженности по алиментам, благотворительные мероприятия для воспитанников детских домов, школ-интернатов.Также судебные приставы проведут масштабные рейды по адресам должников, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов, для того, чтобы напомнить неплательщикам об их родительском долге и побудить их к погашению задолженности, в том числе по привлечению должников к административной ответственности.