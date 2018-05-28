Фото: пресс-служба УГНТУ









В УГНТУ побывал Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в России Нго Дык Мань Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

28 мая Уфимский государственный нефтяной технический университет посетила делегация Социалистической Республики Вьетнам во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в России Нго Дык Мань.

От имени правительства свой страны и родителей вьетнамских студентов дипломат тепло поблагодарил коллектив университета за неустанный труд по подготовке специалистов для промышленности Вьетнама, за искреннюю заботу о молодёжи.

«Вьетнам для нашего университета является одним из главных стратегических партнеров. Сегодня в УГНТУ обучается 68 вьетнамских студентов. В прошлом году при активном участии нашего университета было создано Общество Башкирско-Вьетнамской Дружбы», — подчеркнул в своем приветственном слове ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин. Он также отметил, что нефтяной университет готовит кадры для компании СП «Вьетсовпетро» и осуществляет вместе с вьетнамскими коллегами научные разработки.

С нескрываемым интересом гости посмотрели фильм об УГНТУ, рассказывающий об истории становления и развития университета, а также демонстрирующий его достижения в образовательной, научной и социальной сферах.

«Этот фильм напоминает мне о том, каким все было, когда я был здесь 30 лет назад. Я очень рад, что снова посетил Россию. Это мой первый рабочий визит в Уфу. Сегодня УГНТУ — крупное учреждение, богатое опытом в подготовке специалистов нефтяной сферы», — сказал господин Нго Дык Мань.

В рамках визита состоялась встреча делегации с вьетнамскими студентами, обучающимися в вузе, на которой Нго Дык Мань рассказал о перспективах развития экономики Вьетнама, основной отраслью которой является нефтяная промышленность.

Справка.Уфимский государственный нефтяной технический университет имеет большой опыт подготовки кадров для зарубежных стран. В разное время в УГНТУ проходили обучение представители более 60 стран мира, дипломы инженеров, магистров и бакалавров получили 1432 иностранных студента. Среди выпускников УГНТУ 141 — граждане Вьетнама, из которых 13 человек успешно завершили учебу в аспирантуре и защитили кандидатские диссертации. Сегодня в УГНТУ обучается более 1300 иностранных студентов из 50 стран мира, из которых 68 человек — граждане Вьетнама. УГНТУ интегрирован в мировое образовательное пространство, является членом Международной ассоциации университетов, имеет соглашения о сотрудничестве с зарубежными университетами, компаниями и предприятиями Европы, Азии и стран СНГ. Ежегодно Уфимский нефтяной посещают более двадцати зарубежных делегаций. Иностранные Послы и дипломаты частые гости УГНТУ. Только за последние несколько лет УГНТУ посетили Послы Кубы, Вьетнама, Алжира, Индонезии, Саудовской Аравии, Палестины, Мавритании, Судана, Ирака, Кувейта, Йемена, Мексики, Таджикистана, Ливии, Китая.

В настоящее время УГНТУ имеет долгосрочный контракт с СП «Вьетсовпетро» на подготовку кадров для этой компании, по которому обучается 27 человек. В 2014 году состоялся первый выпуск дипломированных специалистов (6 человек), обучавшихся по контракту с СП «Вьетсовпетро», для участия в торжественной церемонии вручения дипломов УГНТУ посетила делегация СП «Вьетсовпетро» в главе с Генеральным директором.

В рамках сотрудничества с СП «Вьетсовпетро» кроме подготовки кадров для Вьетнама УГНТУ сотрудничает по следующим научно-техническим направлениям:

— Подготовка кадров высшей квалификации-кандидатов и докторов наук. В УГНТУ за вышеупомянутые годы защитили диссертации 13 граждан Вьетнама. В марте 2018 диссертационные работы успешно защитили 2 соискателя, сотрудники СП «Вьетсовпетро»;

— Выполнение научно-технических договоров в интересах СП «Вьетсовпетро». К настоящему времени проведены переговоры по возможности подбора скважин — кандидатов для опытно-промышленных испытаний технологий ультразвуковой обработки призабойной зоны на месторождении «Белый Тигр» и других месторождений для увеличения добычи высоковязких нефтей;

— Издание совместных учебно-научной литературы и монографий. В 2016 году издана первая книга (сборник будет состоять из пяти книг) «Геологическое строение и нефтегазоносность шельфовых месторождений СП «Вьетсовпетро» в соавторстве с сотрудниками СП «Вьетсовпетро». Готовится к выпуску вторая книга.

— Специалисты СП «Вьетсовпетро» проходят переподготовку в Институте дополнительного профессионального образования УГНТУ.

— В 2016 году кавалерами ордена Дружбы Социалистической Республики Вьетнам стали ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин и заведующий кафедрой ТХНГ, профессор Мастобаев.

Визиты Чрезвычайных и Полномочных Послов СРВ в УГНТУ:

— 2004 год — Чрезвычайный и Полномочный Посол СРВ господин Нгуен Ван Нгань (встречался с руководством и со студентами);

— 2008 год, август — Чрезвычайный и Полномочный Посол СРВ господин Буй Динь Зинь и делегация из 7 человек, в составе которой советники и секретари Посольства СРВ в РФ.

— 2013 год, март — Чрезвычайный и Полномочный Посол СРВ господин Фам Суан Шон, вручение орденов Дружбы СРВ ректору Шаммазову и профессору кафедры СТ Гумерову;

— 2014 год, июль — Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Российской Федерации господин Фам Суан Шон;

— 2016 год, октябрь -резвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в РФ Нгуен Тхань Шон (делегация из 8 человек, встречался с руководством и со студентами).