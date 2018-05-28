Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.66

EUR 72.11

28 мая Понедельник

Уфа   °

В Башкирии пассажирам пригородных электричек разрешили бесплатно перевозить домашних животных

ОБЩЕСТВО

Фото: ozon.ru

В Башкирии пассажирам пригородных электричек разрешили бесплатно перевозить домашних животных Фото: ozon.ru

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Башкортостанская пригородная пассажирская компания разрешила перевозить домашних животных на электричках бесплатно. Акция «Купи билет, провези домашнее животное бесплатно» рассчитана на летний период. Она стартует 1 июня и продлится до 31 октября.

Акция действительна при покупке пассажиром разового проездного билета или проезда по абонементному билету. Бесплатный провоз домашнего животного действует во всех пригородных поездах АО «Башкортостанская ППК», сообщает пресс-служба перевозчика.

В компании напоминают, что мелкие домашние животные, кошки, собаки и птицы перевозятся в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах. Клетки должны помещаться на местах, предназначенных для размещения ручной клади, и должны быть устроены таким образом, чтобы была исключена возможность нанесения животным вреда пассажирам и перевозчику.

Перевозка крупных собак производится в намордниках и с поводком: в тамбуре поезда пригородного сообщения (не более двух собак на один вагон) – под наблюдением их владельцев или сопровождающих.

Теги: пассажирские перевозки, акции
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Новая рабочая неделя не порадует жителей Башкирии теплой майской погодой
Прогнозы синоптиков на новую рабочую неделю в Башкирии неутешительные - конец месяца обещает быть холодным и дождливым. По данным гидромецентра России
Жителя Башкирии сняли с рейса из-за сильного опьянения
35-летнему жителю Башкирии и его товарищу из Ставропольского края экипаж самолета отказал в перелете. Причиной тому послужило сильное опьянение обоих муж
В Уфе фанаты Ольги Бузовой ждали концерта звезды полтора часа
В воскресенье, 27 мая, в столице Башкирии прошел концерт ведущей и певицы Ольги Бузовой. Около развлекательного комплекса «Огни Уфы» собралось так много
В Башкортостане скоропостижно скончался известный актер Азамат Халилов
В Башкортостане на 49-м году жизни скоропостижно скончался известный актер, заслуженный артист РБ, лауреат Государственной молодежной премии имени Ш. Баб
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть