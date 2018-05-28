Фото: ozon.ru В Башкирии пассажирам пригородных электричек разрешили бесплатно перевозить домашних животных Фото: ozon.ru

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Башкортостанская пригородная пассажирская компания разрешила перевозить домашних животных на электричках бесплатно. Акция «Купи билет, провези домашнее животное бесплатно» рассчитана на летний период. Она стартует 1 июня и продлится до 31 октября.

Акция действительна при покупке пассажиром разового проездного билета или проезда по абонементному билету. Бесплатный провоз домашнего животного действует во всех пригородных поездах АО «Башкортостанская ППК», сообщает пресс-служба перевозчика.

В компании напоминают, что мелкие домашние животные, кошки, собаки и птицы перевозятся в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах. Клетки должны помещаться на местах, предназначенных для размещения ручной клади, и должны быть устроены таким образом, чтобы была исключена возможность нанесения животным вреда пассажирам и перевозчику.

Перевозка крупных собак производится в намордниках и с поводком: в тамбуре поезда пригородного сообщения (не более двух собак на один вагон) – под наблюдением их владельцев или сопровождающих.