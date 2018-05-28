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28 мая Понедельник

Уфа   °

Где в Башкирии разводили дубового шелкопряда

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ
Фото:

Фото:

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Где в республике разводили дубового шелкопряда и что показали опыты, рассказала газета «Красная Башкирия» в мае 1938 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати РБ.

«В прошлом году в колхозах имени Гафурова и «Бахчисарай» проводились опыты по разведению дубового шелкопряда», — информировала газета 5 мая 1938 года. В итоге опыты показали, что условия для разведения дубового шелкопряда в Туймазинском районе республики имеются.

В связи с этим в 1938 году райисполком и районный земельный отдел планировали организовать разведение дубового шелкопряда в семи колхозах района. Для этого в хозяйствах подготавливали специалистов и место под плантацию.

«Весенняя подкормка начнется с 20 мая. Всего будет подкормлено 5000 граммов грен, которые дадут 840 килограммов коконов», — подсчитали в издании.

Справка. Грена — кладка яиц бабочек шелкопрядов, разводимых для получения шёлка. Самка шелкопряда в среднем откладывала в грену от 500 до 700 яиц. Величина грены — около 1 мм.

Подробнее узнать о том, как и для чего в Башкирии развивали промышленное шелководство, можно здесь.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, производство
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