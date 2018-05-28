Куда сходить с ребенком в Уфе в День защиты детей
Фото: Олег Яровиков
Куда сходить с ребенком в Уфе в День защиты детей Фото: Олег Яровиков
УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
1 июня весь мир отмечает День защиты детей. В столице Башкирии в этот день во всех районах города пройдут различные мероприятия под девизом «Уфа – территория детства».
Агентство «Башинформ» публикует подборку площадок, куда можно сходить в ребенком в Уфе 1 июня.
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
С 11 до 18 часов на площади имени Салавата Юлаева для детей и их родителей представят выставку достижений и творчества городских учреждений образования, культуры, искусства, спорта и других организаций.
— мастер-классы по лепке, оригами, робототезнике;
— игры с героями детских мультфильмов;
— фотозона;
— импровизированные кабинеты разных профессий;
— концертная программа.
ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ В РАЙОНАХ УФЫ
Демский: в парке культуры и отдыха пройдет районная праздничная программа «Здравствуй лето – праздник детства».
Калининский: в парке культуры и отдыха «Первомайский» будет организована праздничная программа.
Кировский: в парке им. Ленина пройдут праздничные мероприятия.
Ленинский: праздник будет организован в Доме Культуры «Ядкарь», Парке «Волна», сквере Мустая Карима.
Октябрьский: мероприятия пройдут в парке «Кашкадан», в доме культуры в поселке Нагаево и в парке «Волшебный мир».
Орджоникидзевский: праздничная программа пройдет в парке нефтехимиков.
Советский: праздничные мероприятия организуются в парке им. Якутова.