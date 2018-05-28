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28 мая Понедельник

Уфа   °

Куда сходить с ребенком в Уфе в День защиты детей

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

Куда сходить с ребенком в Уфе в День защиты детей Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

1 июня весь мир отмечает День защиты детей. В столице Башкирии в этот день во всех районах города пройдут различные мероприятия под девизом «Уфа – территория детства».

Агентство «Башинформ» публикует подборку площадок, куда можно сходить в ребенком в Уфе 1 июня.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

С 11 до 18 часов на площади имени Салавата Юлаева для детей и их родителей представят выставку достижений и творчества городских учреждений образования, культуры, искусства, спорта и других организаций.

— мастер-классы по лепке, оригами, робототезнике;

— игры с героями детских мультфильмов;

— фотозона;

— импровизированные кабинеты разных профессий;

— концертная программа.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ В РАЙОНАХ УФЫ

Демский: в парке культуры и отдыха пройдет районная праздничная программа «Здравствуй лето – праздник детства».

Калининский: в парке культуры и отдыха «Первомайский» будет организована праздничная программа.

Кировский: в парке им. Ленина пройдут праздничные мероприятия.

Ленинский: праздник будет организован в Доме Культуры «Ядкарь», Парке «Волна», сквере Мустая Карима.

Октябрьский: мероприятия пройдут в парке «Кашкадан», в доме культуры в поселке Нагаево и в парке «Волшебный мир».

Орджоникидзевский: праздничная программа пройдет в парке нефтехимиков.

Советский: праздничные мероприятия организуются в парке  им. Якутова.

Теги: 1 июня, День защиты детей, Уфа
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