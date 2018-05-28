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28 мая Понедельник

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Выпускники каких вузов Башкирии востребованы работодателями

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

Выпускники каких вузов Башкирии востребованы работодателями Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане лидером по трудоустройству и зарплате выпускников стал Уфимский государственный нефтяной технический университет, Башкирская академия государственной службы и управления при Главе РБ на втором месте, Башкирский государственный медицинский университет занимает третью позицию. Результаты мониторинга трудоустройства выпускников, проведенного Министерством образования и науки РФ в рамках мониторинга эффективности вузов в 2017 году (анализировалось трудоустройство выпускников 2015 года), привела в ходе Совета ректоров вузов РБ председатель Комиссии по формированию контингента и содействию занятости обучающихся Совета Ирина Хусаинова. Мероприятие прошло при участии премьер-министра Правительства РБ Рустэма Марданова, его заместителя Салавата Сагитова, представителей органов государственной власти республики, а также крупнейших предприятий и организаций.

Согласно данным, средняя сумма выплат выпускникам УГНТУ составила  45 385 руб., выпускникам БАГСУ – 34 387 руб., выпускникам БГМУ – 30 296 рублей.

При этом 7% от общего числа выпускников БАГСУ становятся предпринимателями, в то время как в среднем по 11 вузам республики этот показатель достигает 3%.

По уровню трудоустройства  и заработной плате в укрупненной группе специальностей «Экономика и управление» БАГСУ  также держит лидерство среди семи вузов (84,2% — трудоустройство, заработная плата — 39 782 руб.).

Причем, согласно долгосрочному кадровому прогнозу рынка труда РБ до 2030 года, «Экономика и управление» возглавляет Топ-5 лидеров среди востребованных укрупненных групп специальностей.

  

  

Теги: образование, вузы, мониторинг
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