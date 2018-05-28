Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.66

EUR 72.11

28 мая Понедельник

Уфа   °

В Башкирии в новом учебном году начнут работать два предуниверсария

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

В Башкирии в новом учебном году начнут работать два предуниверсария Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане в новом учебном году начнут работать два предуниверсария. Прием детей в них уже объявлен, сказала министр образования РБ Гульназ Шафикова.

Один из предуниверсариев появится при Уфимском государственном нефтяном техническом университете и инженерном лицее-интернате. Конкурсный отбор будут вести преподаватели вуза.  

Второй предуниверсарий распахнет свои двери на базе Республиканской художественной гимназии-интерната имени К.А. Давлеткильдеева. Это совместный проект школы с Башкирским государственным педагогическим университетом имени М.Акмуллы.

Если раньше в общеобразовательном учреждении был только художественный профиль, сейчас к нему добавляются гуманитарный и филологический, уточнила Гульназ Шафикова.

Предуниверсарий – это новый вариант связки школы с вузом.

Его главное отличие от обычной учебы в выпускных классах заключается в том, что старшеклассники, кроме профильных предметов, изучают дисциплины по профилю вуза и посещают специальные курсы. Кроме того, они задействованы в практических работах и учебно-исследовательских проектах. Некоторые дисциплины им будут преподавать педагоги из конкретного вуза.

Чтобы попасть в предуниверсарий, школьникам необходимо успешно сдать вступительные экзамены, таким образом учиться в них смогут только способные и трудолюбивые дети.

Создание предуниверсария должно помочь решить вопросы профориентационной работы, реализации механизма социального партнерства. Предуниверсарий создается для того, чтобы молодые люди поняли, что их ждет в будущем в той профессии, которую они для себя выбрали.

Теги: образование, предуниверсарии
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Новая рабочая неделя не порадует жителей Башкирии теплой майской погодой
Прогнозы синоптиков на новую рабочую неделю в Башкирии неутешительные - конец месяца обещает быть холодным и дождливым. По данным гидромецентра России
Жителя Башкирии сняли с рейса из-за сильного опьянения
35-летнему жителю Башкирии и его товарищу из Ставропольского края экипаж самолета отказал в перелете. Причиной тому послужило сильное опьянение обоих муж
В Уфе фанаты Ольги Бузовой ждали концерта звезды полтора часа
В воскресенье, 27 мая, в столице Башкирии прошел концерт ведущей и певицы Ольги Бузовой. Около развлекательного комплекса «Огни Уфы» собралось так много
МЧС Башкирии предупреждает о штормовом предупреждении из-за ветра
В Башкирии МЧС предупреждает о штормовом предупреждении в понедельник, 28 мая. Как сообщает ведомство, в первый день новой рабочей недели ожидается усил
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть