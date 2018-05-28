Фото: Олег Яровиков В Башкирии в новом учебном году начнут работать два предуниверсария Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане в новом учебном году начнут работать два предуниверсария. Прием детей в них уже объявлен, сказала министр образования РБ Гульназ Шафикова.

Один из предуниверсариев появится при Уфимском государственном нефтяном техническом университете и инженерном лицее-интернате. Конкурсный отбор будут вести преподаватели вуза.

Второй предуниверсарий распахнет свои двери на базе Республиканской художественной гимназии-интерната имени К.А. Давлеткильдеева. Это совместный проект школы с Башкирским государственным педагогическим университетом имени М.Акмуллы.

Если раньше в общеобразовательном учреждении был только художественный профиль, сейчас к нему добавляются гуманитарный и филологический, уточнила Гульназ Шафикова.

Предуниверсарий – это новый вариант связки школы с вузом.

Его главное отличие от обычной учебы в выпускных классах заключается в том, что старшеклассники, кроме профильных предметов, изучают дисциплины по профилю вуза и посещают специальные курсы. Кроме того, они задействованы в практических работах и учебно-исследовательских проектах. Некоторые дисциплины им будут преподавать педагоги из конкретного вуза.

Чтобы попасть в предуниверсарий, школьникам необходимо успешно сдать вступительные экзамены, таким образом учиться в них смогут только способные и трудолюбивые дети.

Создание предуниверсария должно помочь решить вопросы профориентационной работы, реализации механизма социального партнерства. Предуниверсарий создается для того, чтобы молодые люди поняли, что их ждет в будущем в той профессии, которую они для себя выбрали.