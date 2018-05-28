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28 мая Понедельник

Уфа   °

В Башкирии определены победители регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В минувшее воскресенье, 27 мая, в Октябрьском состоялась торжественная церемония закрытия регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Чествовали победителей заместитель главы городской администрации Октябрь Латыпов, директор ГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи» Республики Башкортостан Гурий Поляков, начальник регионального штаба детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» РБ Арсен Зинатуллин и военный комиссар города Октябрьского Ришат Тазетдинов.

В составе семи команд 35 юношей и девушек в возрасте от 13 до 15 лет преодолели шесть испытаний, состоящих из конкурсов и соревнований.

По итогам всех конкурсов и соревнований финала Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» лучшими стали команды:

 — первое место — команда «Наследие» из села Булгаково Уфимского района (руководитель Тимофей Присяжнюк);

 — второе место — команда «Богатыри» из города Белебея (руководитель Азамат Ахметгалиев);

 — третье место — команда «Юнармейцы» из города Октябрьского (руководитель Андрей Миргородский).

Обладателем Гран-при регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» стала команда «Гефест» из города Кумертау (руководитель Александр Лапшин).

Победители и призеры регионального этапа награждены дипломами и кубками Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан, сообщили организаторы.

  

  

Теги: военно-спортивная игра
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