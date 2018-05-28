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28 мая Понедельник

Уфа   °

В Бирске реконструкторы готовятся к фестивалю «Река времени»

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Бирском районе 3 июня состоится фестиваль исторической реконструкции «Река времени». В прошлом году это мероприятие попало в пятерку сильнейших проектов в области исторического событийного туризма, проведенных в стране, напомнили в Госкомитете РБ по предпринимательству и туризму.  Фестиваль «Река Времени-2018» выиграл Грант Российского Военно-исторического общества, вошел в Национальный календарь событий России-2018, получив статус Национального события России. Фестиваль также включен в сборник «Пора путешествовать по России-2018», где представлены наиболее значимые культурные события страны.

В этом году в фестивале примут участие около 400 реконструкторов из 15 регионов России, и более 500 студентов  из Башкирии и других регионов страны. Планируется, что фестиваль посетят более 7 тысяч зрителей, специалисты Министерств культуры и музейные работники из Москвы, Чебоксар, Саранска, Перми и других регионов страны.

Впервые в Башкортостане зрители увидят быт, культуру и воинские традиции викингов XI века, битвы государевых и служивых людей XVII века, схватку наполеоновской армии с русской армией 1812 года и масштабную реконструкцию эпизода Курской битвы 1943 года.

Также будут представлены народные промыслы народов Башкортостана, старинные игры, музыкальная культура прошлых эпох.

3 июня местные турфирмы организуют однодневный тур на фестиваль стоимостью 800 рублей (справки по тел. 8 917 426 14 22). На площадке фестиваля будут работать торговые точки, общепит, медпункт, биотуалеты, комната матери и ребенка. Организаторы советуют взять с собой одежду по погоде, головной убор, дождевик, «пенку» либо складной стульчик.

Сейчас на месте проведения фестиваля у деревни Десяткино в 12 километрах от Бирска реконструкторы ставят свои лагеря, подготовка идет полным ходом. Организуют фестиваль БашГУ, военно-исторический клуб «Бирские стрельцы» при поддержке Госкомтуризма РБ, администрации Бирского района, Центра развития туризма РБ.

Теги: реконструкторы, фестиваль, река времени
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