Фото: Олег Яровиков Как в Башкирии выпускники сдали первый ЕГЭ по информатике и географии? Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане, как и по всей России, в понедельник, 28 мая, началась сдача Единого государственного экзамена. Первый предмет — на выбор: информатика или география. На эти дисциплины заявились 3077 человек и 974, соответственно. А вот на сам экзамен, по данным Министерства образования РБ, пришли 2542 и 642 человека, соответственно. Для них открылись 60 пунктов проведения ЕГЭ.

В ведомстве отметили, что экзамен прошел в штатном режиме, без сбоев и нарушений.

После завершения экзамена «Башинформ» выяснил у участников, как все прошло.

Мария, сдававшая информатику, призналась, что волновалась.

«Это был первый ЕГЭ, поэтому, может быть, было страшно. Конверты, распечатки с дисков, проверяющие – все это поначалу заставило понервничать, — говорит о своих ощущениях выпускница одной из уфимских школ. – Не могу сказать, что задания в первой части были нереально сложными, но и простыми их не назовешь. Во второй части тоже не обошлось без «сюрпризов», но, зная принципы решения задач, справиться можно. В целом все задания были типичными. Если человек системно готовился к экзамену, значит он его сдал. Я рассчитываю на балл от 80 и выше».

Еще один выпускник вышел с ЕГЭ уверенный, что сдал на высокий балл.

«Задачи в основном были похожи на те, что я решал, пока готовился к ЕГЭ. Только одна задача во второй части была нестандартная, запутанная и не логичная, чем и вызвала трудность у меня. В тренировочных вариантах я с таким типом задач не сталкивался. После экзамена мы обсудили с ребятами эту ситуацию. Оказалось, у всех во второй части была такая задача. Ничего не поделать. Советую будущим одиннадцатиклассникам много решать дома и не только задания из справочников. Ждем итоги и готовимся к следующему ЕГЭ».

«Было два сложных задания во второй части. В них потеряю баллы. Проанализировав и созвонившись с репетитором, понимаю, что допустила ошибки. Расстроена, рассчитывала на высокий балл, а сейчас даже не знаю», — поделилась одиннадцатиклассница Гузель.

Вышедшие с географии участники ЕГЭ были более расслаблены и довольны.

«Ничего сложного в заданиях не было. Все то, что я делал на протяжении школьных лет, включили в КИМы. Атмосфера в аудиториях — спокойная, доброжелательная. На камеры и на проверяющих вообще не обращал внимания».

«Вариант попался сложный, но я все решила. Правда, время пролетело быстро, поэтому в конце уже торопилась и не успела все проверить. За результаты волнуюсь, но надеюсь, что все будет в мою пользу», — говорит выпускница.

Свои результаты участники первых экзаменов узнают не позднее 15 июня.

Экзаменационная работа по информатике и ИКТ состоит из двух частей, включающих в себя 27 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл составляет 40 баллов.

КИМы по географии также состоят из двух частей, включающих в себя 34 задания. На ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). Участники ЕГЭ по географии могут пользоваться на экзамене линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии – 37 баллов.