Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии руководители строительной компании обвиняются в коммерческом подкупе Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Руководитель и начальник участка ООО «Уральская строительная компания» обвиняются в совершении коммерческого подкупа. Республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение по данному делу.

В декабре 2017 года компания и Учалинский горно-обогатительный комбинат заключили договор на проведение земляных работ и прокладку трубопровода. Уже в январе выяснилось, что часть работ уже выполнена силами УГОК. Чтобы компания-контрагент получила полную оплату, руководитель компании предложил сотруднику комбината за вознаграждение в 1,5 млн рублей принять фактически невыполненные работы.

При передаче первого транша в 700 тысяч рублей был задержан начальник участка строительной компании. Он также попал под следствие. Дело будет рассматривать Учалинский районный суд.