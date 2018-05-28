Фото: Ксения Калинина В Уфе фотограф-путешественник Антон Агарков проведет два бесплатных мастер-класса Фото: Ксения Калинина

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе любителей пейзажной фотосъемки приглашают принять участие в бесплатных мастер-классах. Фотосъемки с участием фотохудожника Антона Агаркова пройдут 5 и 6 июня, сообщает пресс-служба Министерства природопользования и экологии РБ.

Антон Агарков — фотограф, корреспондент и путешественник. Более 200 дней в году он проводит в фото-экспедициях и турах, которые сам и организует. Амбассадор компании Tamron в России. Про-райдер компании Marmot в России. В 2017 году Антон Агарков признан одним из ста лучших пейзажных фотографов по версии престижного международного конкурса Landscape Photographer of the Year.

В ходе мастер-классов фотограф расскажет, как сделать так, чтобы пейзажная фотография передала всю красоту природы, а зритель почувствовал то же самое, что чувствовал фотограф, когда эту красоту снимал. Он раскроет секреты, которые, зачастую, остаются за рамками лекций и книг по пейзажу: как правильно подготовиться к путешествию, как искать сюжеты и «места силы», чтобы получить впечатляющий сюжет. Как работать с композицией в пейзаже, использовать погоду и любой свет, чтобы создать настроение и сюжет в кадре. Конечно, не останется в стороне техника для съемки пейзажа — от широкоугольных и супер-телеобъективов до штативов и светофильтров.

Место и время проведения мастер-классов:

— 5 июня, 18.30 — Уфа, ул. Ленина, 86, конференц-зал Минэкологии РБ (2 этаж);

— 6 июня, 14.00 – Уфа, ул. Менделеева, 158, ВДНХ-экспо, конференц-зал №2.

Необходима регистрация на мероприятие.