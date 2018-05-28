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В Уфе 30-31 мая перекроют центр города в связи с проведением парада к 300-летию Российской полиции

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе 30-31 мая перекроют центр города в связи с проведением парада к 300-летию Российской полиции Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 31 мая пройдет парад сотрудников и техники Уфимского гарнизона полиции. 30 мая состоится репетиция парада. В связи с этим с 14.00 до 17.00 30 мая и с 10.00 до 14.00 31 мая вводится временное ограничение движения по улицам Ленина, Коммунистической, Чернышевского. На это время меняются маршруты общественного транспорта.

Теги: дороги, ограничение, парад
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