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28 мая Понедельник

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В Башкирии МЧС предупреждает о заморозках

ОБЩЕСТВО

Фото: автор

В Башкирии МЧС предупреждает о заморозках Фото: автор

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане МЧС предупреждает о заморозках. Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Главное управление МЧС России по РБ сообщает, что 29 и 30 мая ночью и утром на местами на территории республики ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -5 градуса.

29 мая в некоторых районах Башкирии пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью составит 0,+5, днем +10,+15. 30 мая ожидаются небольшие дожди, днем местами до умеренных, локально грозы. Ветер северо-западный с переходом на южный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +1,+6, днем 13-18.

В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Чтобы защитить растения от заморозков, их необходимо укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.

«Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы. Не допускайте использование неисправных электроприборов», — предупредили граждан в ведомстве.

Теги: МЧС, предупреждение
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